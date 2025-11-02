CD Castellón - Málaga CF: Descuento fatídico en Castalia (2-1)

Derrota muy cruel para el Málaga CF en su visita a Castalia. 90 minutos de buen trabajo tirados a la basura en un fatídico tiempo de descuento donde los de Sergio Pellicer encajaron dos goles para marcharse de vacío, una vez más, de un partido a domicilio. Mismos errores, misma falta de oficio para resistir cuando el rival aprieta. Y no es la primera vez que ocurre algo así esta temporada. Los blanquiazules llegaron al tiempo de añadido ganando 0-1 y ni siquiera fueron capaces de llevarse un triste punto de Castellón. En dos centros laterales, dos fallos y dos goles sin tiempo para reaccionar.

Lo tuvo de cara el Málaga CF y no fue capaz de cerrarlo. Tuvo espacios de sobra para ir con valentía a por el segundo tanto, perdonó, y en los últimos minutos se echó atrás y volvió a dejar muestras de una falta de contundencia y saber estar tremendas. Jugó los últimos minutos con tres centrales, cedió ya muchos metros al Castellón y los tantos acabaron llegando por empuje de los de Pablo Hernández.

La salida al partido de los blanquiazules fue buena. Un equipo muy activo en la presión, buscando a su rival en campo contrario y con ganas de dar una versión diferente lejos de Martiricos. El primer acercamiento de los de Pellicer llegó mediante un tiro de Dani Lorenzo que se marchó desviado por poco. El Castellón asumía el reto e intentaba sacarla jugada una y otra vez desde atrás para desactivar la presión malagueña. La primera de peligro para los de Pablo Hernández llegó a balón parado, repelió la zaga.

Sin goles al descanso

Justo en el ecuador de la primera, a punto estuvo de adelantarse el Castellón. Murillo falló en el despeje pero se rehizo in extremis para desviar el balón dentro del área y luego Alfonso Herrero se hizo enorme para taponar la segunda acción. Susto muy importante para un Málaga que cada vez iba cediendo más terreno. Empezó a sufrir más el cuadro blanquiazul, pero por el momento sostenía bien las intentonas del rival. Ahora la oportunidad fue para el Málaga. Víctor García, de falta directa, estuvo muy cerca de marcar un gran gol. El balón rozó en un jugador de la barrera y marchó lamiendo el palo de la portería de Matthis. Respondió Cala con otro zapatazo peligroso desde la frontal. Se llegó sin goles al descanso.

Movimiento en el equipo orellut para comenzar el segundo acto. Doué ingresó al terreno de juego por Ronaldo. Y el partido se puso de cara para el Málaga nada más comenzar el segundo tiempo. Nadie vio nada en directo. Nadie protestó nada. Pero desde la sala VAR vieron una mano de Salva Ruiz en un barullo en el área a la salida de un córner y llamaron a Arcediano Monescillo, tras varios minutos de dudas, para que revisase la acción. El colegiado lo vio en el monitor repetidas veces y acabó señalando la pena máxima. Eneko Jauregi tomó la responsabilidad y no falló ante Matthys con un zapatazo colocado.

Minutos de sufrimiento tras el gol. Apretó el Castellón en busca del empate. Por poco no llegó la igualada en una segunda jugada tras un córner a favor de los orelluts. Movió el banquillo Pellicer. Joaquín y Rafa Rodríguez entraron por Larrubia y Dotor casi llegando al minuto 70.

Empezaron las piernas a pesar en ambos equipos. Cambios ofensivos de Pablo Hernández en busca del tanto del empate. Pellicer fortalecía la defensa con la entrada Einar Galilea como tercer central. También entró Rafa Rodríguez. Los sustituidos fueron Dani Lorenzo y Larrubia. Pudo cerrar el partido Lobete, pero fue trabado por Sienra en la frontal. Pudo ser roja, se quedó en amarilla.

Descuento largo. 8 minutos. Y no aguantó el Málaga... ni siquiera el empate. No te pueden meter ese primer gol con tres centrales. Centro al segundo palo de Isra Suero, Camara gana la espalda a Galilea y fusila a Alfonso Herrero. Y el desastre definitivo llegó en el minuto 99. Cuando ya no debía pasar nada más, otra vez el Málaga lo tiró en la última jugada del partido. Como en Huesca. Otro centro lateral y Doué, libre de marca, llega desde atrás para hacer el 2-1. Dos goles en el descuento que vuelven a dejar a los blanquiazules con cara de tontos y sin puntuar a domicilio. Próxima parada: Córdoba en La Rosaleda.