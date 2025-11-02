Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Castellón

El Málaga CF volvió a caer fuera de casa. Y otra vez de una forma bastante dolorosa. Acarició el triunfo y no se llevó ni el empate. Se adelantó de penalti con gol de Jauregi y tiró los tres puntos en el descuento. Analizamos la actuación de los futbolistas blanquiazules, uno a uno.

Alfonso Herrero (5) Fusilado en los dos goles del Castellón. Hizo una buena parada en la primera parte. No tuvo demasiado trabajo.

Rafita (6) Bien en tareas defensivas durante muchos minutos. Los dos centros de los goles llegaron por su banda. Sin presencia ofensiva.

Murillo (6) Atento y contundente durante todo el choque. No tuvo culpa en los goles.

Javi Montero (6) Como Murillo. El centro de la zaga estuvo bien con línea de dos. No fueron responsables de la hecatombe final.

Víctor García (4) Blando en la defensa del último centro. A punto estuvo de marcar de falta. Puso el córner del penalti.

Juanpe (7) Buen partido del mediocentro en la creación y en la destrucción. Demasiado solo al final.

Dotor (4) Poca participación. No fue capaz de encontrar espacios entre líneas. Sin protagonismo alguno.

Dani Lorenzo (8) La brújula del equipo para salir de la presión. Superó líneas una y otra vez.

David Larrubia (3) Desaparecido en combate. Sin incidencia alguna. Sustituido en la segunda mitad.

Lobete (4) Genera pero no define. Muy poca intención en los metros finales.

Eneko Jauregi (6) Continúa la racha. Marcó de penalti. Hizo un buen trabajo en la presión.

Suplentes

Joaquín Muñoz (2) Muy desacertado. Decidió muy mal en alguna ocasión.

Rafa Rodríguez (4) Entró con energía, pero aportó poco con balón.

Einar Galilea (1) Muy señalado. Se ‘tragó’ el centro del 1-1. Enorme despiste.