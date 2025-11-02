Pellicer: "Es muy doloroso perder con el partido ya terminado"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, lamentó los dos goles que el CD Castellón sumó en los últimos minutos del encuentro y que le impidieron "cortar la sangría fuera de nuestro estadio". Con un tanto cuando ya se alcanzaban los 99 minutos jugados, el de Nules reconoció la situación tan dramática que se vivía en su vestuario al terminar el choque en Castalia: "Es muy doloroso perder con el partido ya terminado".

Aludió a que el primer tanto llega tras un saque de banda y el segundo, con el tiempo casi cumplido: "Teníamos que haber tenido un poco más de calma. Pero es un aprendizaje. No podemos achacar nada a los chicos, que lo han dado todo". También se refirió en sala de prensa a que tuvo que realizar cambios por el encuentro entre semana ante el Estepona, en Copa del Rey, así como a raíz de las tarjetas.

"Tragar veneno"

"Esto es fútbol. Hay mucho dolor dentro del vestuario. Debimos ser un poco más pausados en el último pase, cuando lo teníamos para sentenciar", comentó. No obstante, la escuadra blanquiazul sabía del "ataque tan brutal que tiene el Castellón". Pellicer matizó que en la segunda parte se entró muy bien, consiguiendo el tanto y luego teniendo "el partido controlado". Pero se descontroló, a juicio del preparador, "en los últimos minutos. El rival no tenía nada que perder. Se fue hacia adelante y en la transición debimos ser un poco más precisos y tener más calma", aclaró.

Insistió en el compromiso tan elevado de sus chicos. "Tenerlo tan cerca aún duele más. Toca tragar veneno. Decirle a nuestra gente que es una situación muy dolorosa por cómo ha sucedido. Hemos bajado dos peldaños y habrá que trabajar para subir tres", matizó. Para el castellonense el dolor del vestuario parte del esfuerzo brutal desplegado: "Pero entended este juego tan maravilloso. Tiene estas situaciones, por las que gestionamos tantas emociones", finalizó.