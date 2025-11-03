El plan final de Pellicer hizo aguas

El Málaga CF firmó su enésima decepción de la temporada a domicilio. Y de nuevo lo hizo de manera muy dolorosa. El conjunto blanquiazul llegó al tiempo de descuento del partido en Castalia con ventaja en el marcador y ni siquiera fue capaz de rascar un punto. Encajó dos tantos en el añadido y se tuvo que volver de Castellón con la cara 'partida', cosechando una nueva derrota que deja señalados a jugadores y a Sergio Pellicer, muy cuestionado por sus decisiones en los últimos minutos de encuentro.

El conjunto de Martiricos estuvo muy cerca de volver a ganar de visitante... y no se llevó ni el punto de Castellón. El Málaga se adelantó a los pocos minutos de comenzar en el segundo tiempo, gracias a un gol de Eneko Jauregi, de penalti, tras varios de minutos de revisión de una mano de esas que nadie ve clara pero que en el fútbol moderno el VAR, a veces, entra a revisar. Por una vez salió cara y los blanquiazules pudieron poner el 0-1 en el marcador, pero no pudo sostener el resultado, y eso que tuvo espacios y ocasiones para cerrar el partido antes de la hecatombe final.

El Málaga perdonó y lo terminó pagando. A veces por falta de ambición y otras por malas decisiones, como en una muy clara que Joaquín no se la dio a Lobete en boca de gol. El caso es que los de Pellicer no sentenciaron y luego fracasaron cuando el rival apretó con un Málaga ya metido muy atrás. No había sufrido apenas hasta los minutos finales, pero cedió tantos metros que el rival se lo creyó y en un arreón final remontó el partido.

Malas decisiones desde el banquillo

Todo cambió en el minuto 82. El Málaga tenía la situación controlada, Alfonso Herrero no había tenido ni que aparecer y daba la sensación de que tenía espacios de sobra a la contra para finiquitar el partido. Pero el doble cambio planteado por Pellicer con todavía 8 minutos de tiempo reglamentario más un largo descuento por jugar sentenció a los suyos. Quitó a Dani Lorenzo, el seguro de vida del equipo con el balón, y a Eneko Jauregi, la referencia ofensiva. Y dio entrada a Einar Galilea para jugar el tramo final con tres centrales y acumular hombres en el área y a Dorrio. El equipo se quedó sin salida en corto y en largo, cedió toda la iniciativa y solo le quedaba poder resistir en su área, achicando agua, como peor saber hacerlo, como ya ha quedado demostrado en muchas ocasiones.

Dando por bueno que quizás Dani Lorenzo tenía que salir por cansancio, había otras opciones para no ceder tanto terreno. Por ejemplo, dar entrada a Izan Merino, capaz de ayudar en la contención en el centro del campo, dar salida de balón y también incrustarse como tercer central para defender, pero solo en momentos puntuales. Seguramente manteniendo la estructura, el Málaga no hubiera cedido tantos metros a un Castellón a la desesperada, que aprovechó el regalo.

Pellicer cambió la estructura con la entrada de Einar Galilea. Metió tres centrales para protegerse en los envíos al área en los minutos finales... y justo de esa forma el equipo fracasó. En dos centros laterales, ambos desde la izquierda, el Málaga claudicó. El 1-1 llegó de una forma inaceptable. Isra Suero centró muy cómodo, sin oposición y un único delantero en el área consiguió rematar contra tres centrales blanquiazules. Aquí queda muy señalado Einar Galilea. Despistado, dejó que Camara le cogiese la espalda y fusilase a Alfonso Herrero. ¿Cuántos goles ha encajado el Málaga en estas dos últimas temporadas con un centro lateral al segundo palo?

Y el remate llegó ya en la última jugada del partido. Sí, otra vez en la última jugada, como en Huesca. Descontó 8 minutos Arcediano Monescillo y alargó uno más por el primer tanto castellonense. Y ahí llegó el 2-1, en el minuto 99. En otro envío lateral desde la izquierda sin que nadie encime al pasador y con Doué entrando desde atrás, libre de marca, ante la pasividad de los zagueros blanquiazules.

Se repitió la historia y Pellicer volvió a hablar de "aprendizaje" en sala de prensa. El problema es que este mismo partido ya se ha visto muchas veces, habitualmente fuera de casa. En Huesca (dos temporadas consecutivas), en Burgos, en Castellón... Y parece que no se aprende de los mismos errores.