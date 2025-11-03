El Málaga CF cae tres puestos en la clasificación

La derrota del domingo en Castellón ha provocado un nuevo paso atrás del Málaga CF en la clasificación de LaLiga Hypermotion. El conjunto blanquiazul ha bajado tres posiciones y ahora es 16º, con 14 puntos tras 12 jornadas ya disputadas.

Los de Sergio Pellicer siguen estando más cerca de los puestos de descenso que del play off. La ventaja con respecto a la zona roja sigue siendo de 3 puntos, después de que el Granada cayese derrotado en su visita a Valladolid (2-1) en el choque que cerraba la jornada este lunes. El equipo nazarí, con 11 puntos, marca ahora mismo los puestos de descenso. Por detrás, quedan la Real Sociedad B (9 puntos y un partido menos), el Mirandés (9 puntos) y el Zaragoza, colista descolgado con solo 6 unidades.

Por arriba, el Racing de Santander continúa líder con 25 puntos y le acompaña ahora en zona de ascenso directo el Almería, con 22. Los puestos de play off son para Burgos (21 puntos), Deportivo de la Coruña (20), Las Palmas (20) y Cádiz (20). Por tanto, la desventaja del Málaga CF con ese vagón de equipos es ya de 6 puntos.

A solo un punto de la zona de privilegio llega el Córdoba, octavo con 19 puntos. Los de Iván Ania están en su mejor racha de la temporada y serán el próximo rival del Málaga CF, este próximo sábado, a partir de las 21.00 horas, en un nuevo derbi andaluz en La Rosaleda.