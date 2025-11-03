LaLiga Hypermotion
El Málaga CF cae tres puestos en la clasificación
Los de Pellicer siguen con 3 puntos de ventaja sobre el descenso y se alejan a 6 del play off
La derrota del domingo en Castellón ha provocado un nuevo paso atrás del Málaga CF en la clasificación de LaLiga Hypermotion. El conjunto blanquiazul ha bajado tres posiciones y ahora es 16º, con 14 puntos tras 12 jornadas ya disputadas.
Los de Sergio Pellicer siguen estando más cerca de los puestos de descenso que del play off. La ventaja con respecto a la zona roja sigue siendo de 3 puntos, después de que el Granada cayese derrotado en su visita a Valladolid (2-1) en el choque que cerraba la jornada este lunes. El equipo nazarí, con 11 puntos, marca ahora mismo los puestos de descenso. Por detrás, quedan la Real Sociedad B (9 puntos y un partido menos), el Mirandés (9 puntos) y el Zaragoza, colista descolgado con solo 6 unidades.
Por arriba, el Racing de Santander continúa líder con 25 puntos y le acompaña ahora en zona de ascenso directo el Almería, con 22. Los puestos de play off son para Burgos (21 puntos), Deportivo de la Coruña (20), Las Palmas (20) y Cádiz (20). Por tanto, la desventaja del Málaga CF con ese vagón de equipos es ya de 6 puntos.
A solo un punto de la zona de privilegio llega el Córdoba, octavo con 19 puntos. Los de Iván Ania están en su mejor racha de la temporada y serán el próximo rival del Málaga CF, este próximo sábado, a partir de las 21.00 horas, en un nuevo derbi andaluz en La Rosaleda.
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
- La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
- Tapas caseras y jarras 'enormes' a dos euros en este bar de Málaga: 'Tienen los nachos más grandes que he visto
- La Junta alerta de un próximo tren de borrascas que llevará a Andalucía a 'riesgo elevado
- «El baloncesto ahora no es humano, estamos matando a los jugadores»
- Una disputa municipal en Marbella por el futuro de una herencia millonaria