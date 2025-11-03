Estadísticas
Málaga CF: Números insostenibles lejos de La Rosaleda
El conjunto blanquiazul es el tercer peor visitante de LaLiga Hypermotion con solo 3 puntos sumados de 18 posibles, logrados en campo de la UD Las Palmas
Lo del Málaga CF como visitante empieza a ser muy preocupante. Sus números son muy malos, paupérrimos, cuando el equipo no juega en La Rosaleda. Ni cuando hace un partido aceptable y lo tiene de cara para puntuar, e incluso ganar, los blanquiazules son capaces de traerse algo en el autobús de vuelta. El equipo comandado por Sergio Pellicer sumó este domingo en Castellón un nuevo tropiezo, lo que le deja como uno de los peores equipos de la categoría a domicilio.
Cifras muy pobres a domicilio
El conjunto blanquiazul no pudo empezar mejor la temporada fuera de casa. En la jornada 3, en su primer partido como visitante, el Málaga CF asaltó el feudo de Las Palmas con una victoria por 0-1 con gol de Rafa Rodríguez. Fue el 31 de agosto. La primera y la única alegría que se ha llevado la hinchada blanquiazul viendo a su equipo jugar lejos de Martiricos. Fue hace ya más de dos meses, y desde entonces solo han llegado derrotas. Cinco, concretamente: Huesca (1-0), Burgos (2-1), Racing de Santander (3-0), Leganés (2-0) y Castellón (2-1).
El balance del Málaga CF como visitante este curso es muy pobre: una victoria y cinco derrotas, lo que hacen un total de 3 puntos de 18 posibles. Solo hay dos equipos con peores registros a domicilio tras 12 jornadas disputadas ya en LaLiga Hypermotion. El filial de la Real Sociedad es el peor equipo del campeonato en este apartado, todavía no ha logrado sumar fuera de casa. Seis salidas, seis derrotas, una de ellas en La Rosaleda. Y el otro equipo que empeora a los blanquiazules es el Eibar, con solo 1 punto de 18 posibles. ¿Dónde lo consiguió? En Málaga, en la primera jornada de Liga. El Huesca también ha sumado solo 3 puntos de visitante, como el Málaga CF, pero con solo cinco encuentros jugados. Y hasta el Zaragoza, colista hundido en la clasificación, ha logrado 4 de sus 6 puntos fuera de su feudo temporal.
El apartado goleador también deja en muy mal lugar al Málaga CF cuando juega de visitante. Solo ha conseguido marcar 3 goles en 6 partidos. El que le dio el triunfo en Las Palmas y los que marcó en Burgos y Castellón, partidos en los que se adelantó y se vio remontado. Es el equipo de toda la Segunda División que menos marca a domicilio. Sin embargo, ha encajado 10, dando muestras de su fragilidad este curso en campo contrario.
Las malas cifras de visitante es algo ya recurrente en el Málaga CF de Sergio Pellicer desde que regresó a Segunda División. El curso pasado ya fue 19º en esta faceta, solo empeorado por Racing de Ferrol, Cartagena y Tenerife. Estos tres equipos acabaron descendiendo. Solo consiguió ganar dos encuentros lejos de casa en toda la temporada, por 10 empates y 9 derrotas. Uniendo la pasada y la presente temporada los registros son desoladores: 3 partidos ganados, 10 empatados y 14 perdidos. Números que, si no cambian, hacen imposible pelear por algo más que la permanencia, por segundo año consecutivo.
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
- La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
- Tapas caseras y jarras 'enormes' a dos euros en este bar de Málaga: 'Tienen los nachos más grandes que he visto
- La Junta alerta de un próximo tren de borrascas que llevará a Andalucía a 'riesgo elevado
- «El baloncesto ahora no es humano, estamos matando a los jugadores»
- Una disputa municipal en Marbella por el futuro de una herencia millonaria