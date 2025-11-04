Caras y cruz en la enfermería del Málaga CF

El Málaga CF regresó este martes a los entrenamientos, tras la dolorosa derrota del domingo en Castellón, y lo hizo con dos noticias muy positivas y una negativa. El club blanquiazul confirmó en la tarde de este miércoles la lesión muscular de Chupete, que ya se perdió la cita en Castalia, pero por contra recupera a dos piezas muy importantes para el equipo, Adrián Niño y Carlos Puga, que podrán estar disponibles, si nada se tuerce, para el derbi de este sábado frente al Córdoba en La Rosaleda (21.00 horas).

Lesión muscular de Chupete

La peor noticia de la jornada fue la confirmación de la lesión de Chupete. Las pruebas médicas a las que fue sometido el futbolista confirmaron "una lesión muscular en los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda", según el parte médico del club. El delantero blanquiazul acabó con molestias el partido de Copa en Estepona y ya causó baja frente al Castellón. Todo hacía indicar lo que ahora confirman las pruebas diagnósticas, una lesión muscular que le hará perderse varias semanas de competición.

Adrián Niño y Puga, disponibles

En el plano positivo, dos grandes noticias. Dos retornos muy esperados, los de Adrián Niño y Carlos Puga. El delantero de Rota por fin ha superado sus problemas en el tobillo y ya se ha ejercitado con el resto de los disponibles. Niño no juega por esos problemas físicos desde la jornada 6, cuando solo pudo aguantar media hora frente al Cádiz, en un partido en el que ya llegó renqueante del tobillo. Se ha perdido seis encuentros y parece que ya podrá regresar ante el Córdoba. Teniendo en cuenta la lesión de Chupete, su recuperación era vital para que el equipo blanquiazul no volviera a presentarse, como en Castellón, con Eneko Jauregi como único punta disponible.

La otra buena noticia fue la recuperación de Carlos Puga, que llevaba en el dique seco casi dos meses, desde el partido en La Rosaleda frente al Granada de la jornada 4 de LaLiga Hypermotion. El lateral diestro estuvo cerca de reaparecer hace dos semanas, pero unas nuevas molestias le impidieron ayudar al equipo. Ahora esa lesión muscular y las molestias posteriores parecen resueltas y también apunta a estar disponible para la cita frente a los de Iván Ania de este sábado.

En la sesión de este martes, los titulares del partido en Castellón trabajaron a menor ritmo que el resto, haciendo labores de descarga. Ángel Recio, que jugó el domingo con el filial en Huelva, se mantuvo en el gimnasio. Siguen al margen los lesionados de larga duración: Ramón, Luismi, Moussa y Álex Pastor (sin ficha).

La plantilla a las órdenes de Sergio Pellicer volverá a ejercitarse este miércoles, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda.