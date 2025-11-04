Patrocinador
Fundación Unicaja y Málaga CF unen sus caminos
El acuerdo servirá para impulsar al primer equipo del Málaga CF Femenino y La Academia MCF, además de iniciativas sociales y proyectos formativos
La Opinión
Fundación Unicaja y el Málaga CF suman sus fuerzas. La entidad se suma al proyecto deportivo y social del club blanquiazul como nuevo patrocinador de la temporada 2025/2026.
El presidente de la Fundación, José M. Domínguez, y el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, José María Muñoz, firmaron este martes este acuerdo de colaboración en el estadio de La Rosaleda. En el acto también estuvieron presentes el director general de Fundación Unicaja, Sergio Corral, y el director general del Málaga Club de Fútbol, Kike Pérez.
Comunicado del club
"Esta alianza tiene como objetivo fortalecer los lazos entre ambas entidades y promover conjuntamente acciones para promover valores sociales, educativos y deportivos en la sociedad malagueña, fomentando la igualdad de oportunidades, el trabajo en equipo y la superación personal.
El acuerdo de colaboración contempla diversas líneas de actuación. Fruto de este convenio, se impulsará el primer equipo del Málaga CF Femenino y La Academia MCF. Además, Fundación Unicaja participará en programas y acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) desarrollados por la Fundación Málaga CF dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión o con necesidades especiales y colaborará en proyectos formativos y de sensibilización vinculados a la educación en valores, la salud, la integración social y la promoción de hábitos de vida saludables.
El apoyo al equipo blanquiazul se enmarca en el interés de la Fundación Unicaja en el fomento del deporte como herramienta de inclusión, educación y desarrollo personal, así como con el apoyo a instituciones que contribuyen al progreso social y cultural de Málaga y su entorno. La Fundación tiene una trayectoria de apoyo ininterrumpido al deporte, tanto de élite como de base, desde hace medio siglo."
