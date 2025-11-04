Calendario
Málaga CF - Zaragoza, para cerrar el Puente de la Constitución
El encuentro se jugará en La Rosaleda el próximo lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada
Confirmados los horarios de la 17ª jornada de LaLiga Hypermotion. El encuentro entre el Málaga CF y el Real Zaragoza, dos históricos del fútbol español, ya tiene fecha y hora. Los blanquiazules recibirán la visita del equipo maño el lunes 8 de diciembre, a las 20.30 horas, Día de la Inmaculada (festivo) con el que se cerrará el Puente de la Constitución.
Empiezan a llegar los partidos en lunes para el Málaga CF, que hasta ahora ha escapado bien de esa lacra para los aficionados que van a los estadios. Aunque en este caso no será un lunes habitual, sino un día festivo, Día de la Inmaculada. Será el primer lunes de la temporada en La Rosaleda. Antes habrá otro fuera, en la jornada 14, en campo de la Cultural Leonesa (lunes 17 de noviembre, 20.30 horas).
El conjunto aragonés es ahora mismo el colista de LaLiga Hypermotion, con solo 6 puntos tras 12 jornadas disputadas. Queda más de un mes para dicho encuentro en La Rosaleda, pero en estos momentos la situación del Zaragoza es realmente complicada. Todavía falta bastante para saber cómo llegarán el Málaga CF y los de Sellés a la cita.
Próximos partidos del Málaga CF
Jornada 13: MÁLAGA CF - Córdoba. Sábado 8 de noviembre, 21.00 horas.
Jornada 14: Cultural Leonesa - MÁLAGA CF. Lunes 17 de noviembre, 20.30 horas.
Jornada 15: MÁLAGA CF - Mirandés. Domingo 23 de noviembre, 21.00 horas.
Jornada 16: Real Valladolid - MÁLAGA CF. Sábado 29 de noviembre, 21.00 horas.
Jornada 17: MÁLAGA CF - Zaragoza. Lunes 8 de diciembre, 20.30 horas.
