El Córdoba CF llega en racha a La Rosaleda

El Córdoba CF, rival de este sábado del Málaga CF en La Rosaleda (21.00 horas), atraviesa su mejor momento de la temporada. La victoria ante el Ceuta ha disparado en la clasificación a los blanquiverdes, que acechan ya unos puestos de play off de ascenso. El salto de calidad de los hombres de Iván Ania es evidente, hasta el punto de que van a llegar a Martiricos como el equipo más en forma de LaLiga Hypermotion.

Racha incontestable

Y es que, aunque la dinámica que arrastra el Córdoba es ya de siete jornadas de liga sin conocer la derrota, las últimas cinco han sido especialmente prolíficas para los hombres de Iván Ania. En ese tramo de la temporada, el Córdoba CF ha ganado cuatro partidos y empatado el otro, sumando a su casillero 13 puntos de los 15 posibles para dar un paso adelante que le ha llevado de ser el penúltimo en la clasificación con seis puntos al término de la jornada 7, a acechar ya los puestos de promoción de ascenso desde la séptima plaza, con 19 puntos tras la jornada 12.

Esa dinámica hace del equipo de Iván Ania el mejor de toda la Segunda División en las últimas cinco jornadas de liga. Los blanquiverdes han dado un estirón considerable que nadie ha podido igualar, ni siquiera el actual líder, un Racing de Santander que ha hecho 12 puntos en las últimas cinco citas, u otro candidato al ascenso directo como el Almería, que le sigue de cerca con 11 puntos en este tramo de la competición.

Con esos números incontestables, el Córdoba CF visitará al Málaga CF en un momento de ebullición que no encuentra parangón en todo el curso pasado, el del retorno del club al fútbol profesional. En el mejor momento del curso pasado, el conjunto blanquiverde llegó a encadenar seis semanas sin perder entre la jornada 27 y la jornada 32, con tres victorias y tres empates. Ahora, sin embargo, en un partido menos ha sumado un punto más que entonces para dar el salto de calidad que desde la entidad se buscaba para el presente ejercicio.

Gracias a esa imponente dinámica, el Córdoba CF ha pasado de verse inmerso en un mar de dudas por un muy mal arranque liguero a estar en la pelea con los equipos punteros de la competición. Una metamorfosis que el equipo ha ido construyendo de manera progresiva, mejorando no solo en cuanto a resultados, también en el desempeño de los futbolistas sobre el terreno de juego. Y ahora se convierte en una amenaza para un Málaga CF obligado a ganar en La Rosaleda después de un nuevo tropiezo, muy doloroso, en Castellón.