Entrenamiento
Adrián Niño y Carlos Puga cogen ritmo
Los dos futbolistas, ya recuperados de sus lesiones, volvieron a ejercitarse este miércoles con el grupo y apuntan al Córdoba
El Málaga CF completó este miércoles su segundo entrenamiento de la semana, con la mente puesta ya en el derbi de este sábado frente al Córdoba en La Rosaleda, y Sergio Pellicer volvió a contar por segundo día consecutivo con Adrián Niño y Carlos Puga, ya recuperados de sus lesiones y aptos para entrar en la convocatoria para el derbi andaluz de este fin de semana.
Niño y Puga, recuperados
Niño y Puga ya estuvieron junto al resto de disponibles en el entrenamiento vespertino del martes y este miércoles de nuevo trabajaron a buen ritmo. Dos grandes noticias para el Málaga CF, que recuperará, si nada vuelve a torcerse, a dos piezas importantes para el equipo. Un alivio para una enfermería en la que ahora está Chupete, lesionado en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El delantero cordobés será baja varias semanas. También estuvieron ausentes los lesionados de larga duración: Luismi, Ramón Moussa y Álex Pastor (sin ficha).
La sesión de este miércoles comenzó con una sesión de vídeo en la sala de prensa de La Rosaleda. Después, la plantilla blanquiazul saltó al verde para el trabajo técnico y táctico, con el balón como protagonista. Andrés Céspedes, Rafita y Recio fueron los futbolistas del filial presentes un día más en el entrenamiento del primer equipo.
Los blanquiazules vuelven a ejercitarse este jueves, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda.
