Jauregi: "En La Rosaleda somos muy fuertes, tenemos que seguir en esa línea"

Eneko Jauregi fue el jugador elegido por el Málaga CF para hablar esta semana en sala de prensa. El delantero blanquiazul lleva dos semanas consecutivas marcando y apunta a la titularidad este sábado en el derbi frente al Córdoba: "En La Rosaleda somos muy fuertes y tenemos que seguir en esa línea". El atacante vasco señaló que la derrota en Castellón "fue un golpe durísimo" y cree que en los próximos partidos fuera lo harán "mucho mejor".

Derrota en Castellón

"Fue un golpe durísimo. En esos últimos minutos. Volvimos para Málaga muy dolidos. En dos centros al área te meten en el descuento. Muy jodidos.

Racha fuera de casa

"Está claro que algo pasa. Sería más preocupante que no diésemos la cara. Nos metieron dos goles en el descuento. Son detalles a pulir. Creo que lo vamos a hacer fuera mucho mejor".

Debilidad en el tramo final

"El otro día hubo varias acciones en las que sacamos más rápido de lo que debíamos. Esos pequeños detalles. Tenemos que ser más 'cabrones' en los minutos finales y sacar el partido adelante".

Sergio Pellicer

"Yo lo veo bien. Estamos trabajando muy bien. El equipo está con unas ganas increíbles. No he visto nada raro, no pasa nada entre nosotros".

Estado físico de Eneko

"Estoy bien. Siempre hay que cuidarse antes y después de los entrenamientos. El míster decide quién juega. Estamos para dar lo máximo cuando nos toque. Preparado. Tenemos que estar todos preparados. No miro lo que han hecho los excompañeros. Me centro en mí".

Lesiones en la delantera

"El primero en lesionarme fui yo. Luego Adrián. Ahora Chupe. Cuando esté el equipo al completo estaremos más preparados para competir. Somos un equipo y queremos hacerlo lo mejor posible para el club".

Derbi contra el Córdoba

"Queremos ganar. Es mi exequipo, con todo el respeto hacia ellos. Es un derbi. En La Rosaleda somos muy fuertes y tenemos que seguir en esa línea".

Jugar con dos delanteros

"Mientras estés en el campo, estás a gusto. Puedo tener compenetración con un segundo punta. No tengo problemas".