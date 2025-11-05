Kevin: "Me hubiese gustado quedarme en el Málaga CF"

Kevin Medina será uno de los protagonistas del derbi que enfrenta este sábado en La Rosaleda al Málaga CF y al Córdoba. El futbolista malagueño, ahora en las filas blanquiverdes, salió este verano de la entidad blanquiazul, aunque asegura que le hubiera gustado continuar. El del Llano de la Trinidad atendió a los medios en rueda de prensa y expresó que espera "un buen recibimiento" en su vuelta a Martiricos, un lugar al que espera volver "algún día".

Vuelta a La Rosaleda

"Es un partido especial, tengo muchos amigos. Estamos en buena dinámica y es importante seguir así. Tengo en Málaga muy buenos amigos. Soy de allí, tengo a toda mi familia. Estoy muy agradecido al Málaga. Allí me crie y me dieron la oportunidad. Muy contento de volver a casa".

Irregularidad del Málaga

"Va a ser un partido complicado. Vi el partido contra el Castellón, le remontaron en el descuento, van a salir con muchas ganas. Intentaremos salir con las mismas ganas o más y a por los tres puntos".

Buen momento del Córdoba

"Veo un equipo trabajador. Hay que seguir con esta buena dinámica. Nos vamos conociendo más y estamos bien. Al míster le gusta jugar bien al fútbol, quiere que toquemos y eso se ve en el campo. No marcamos objetivos, semana a semana. Todos queremos estar lo más arriba posible".

Momento personal

"Estoy muy bien, sé que puedo dar más. Estoy contento de estar en el equipo, con las victorias, hay que seguir trabajando y mejorando. El míster me pide que encare, que juegue fácil. Estoy cerca de casa, que es importante. Todos queremos jugar, estoy a disposición del míster para lo que haga falta"

Partido en La Rosaleda

"Va a ser bonito. Muy complicado. Vamos con nuestra intención a jugar a lo que sabemos y sacar los 3 puntos".

Recibimiento del malaguismo

"Espero un buen recibimiento, soy de allí. Salí bien. Por circunstancias no se dio quedarme allí, me hubiese gustado. Ahora me debo al Córdoba y lo daré todo por el Córdoba. Son circunstancias del fútbol, Tengo familia, una niña, son cosas que pasan en el fútbol. Espero algún día volver. Se queda la espinita. Estoy muy agradecido al Málaga".

Sergio Pellicer

"Es un buen entrenador, siento mucho el Málaga y los colores. No se le están dando los resultados pero espero que se le den".