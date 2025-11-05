Reto para el Málaga CF y Pellicer ante el Córdoba de Iván Ania

El Málaga CF regresa a La Rosaleda con la necesidad de sumar de tres en el derbi regional de este sábado frente al Córdoba CF, un partido que será muy complicado por diferentes motivos. Llega a Martiricos un rival lanzado, el más en forma de las últimas cinco jornadas en LaLiga Hypermotion, que además ha tenido tomada la medida a los blanquiazules en las dos últimas temporadas que se han visto las caras, tanto en Primera Federación como el curso pasado en la categoría de plata. Se vuelven a medir Sergio Pellicer e Iván Ania, y por ahora sale muy favorecido en el cara a cara el entrenador blanquiverde.

Málaga CF y Córdoba han coincidido en la misma categoría en las últimas dos temporadas. En la temporada 2023/24 se enfrentaron en el Grupo II de Primera Federación y el curso pasado, después de que ambos consiguiesen el ascenso en el play off, volvieron a verse las caras en Segunda. Y en estos cuatro duelos directos, el equipo de la ciudad califal sale muy favorecido, tanto en resultados como en sensaciones sobre el terreno de juego.

Resultados desfavorables

Tanto Sergio Pellicer como Iván Ania siguen siendo los inquilinos del banquillo blanquiazul y blanquiverde, respectivamente, desde hace más de dos temporadas. Han sido protagonistas en los cuatro duelos previos que han enfrentado a ambos equipos, con superioridad para el entrenador asturiano del córdoba. El de Nules tendrá el reto este sábado de ganar por primera vez en el duelo en los banquillos a Iván Ania, porque en los cuatro choques anteriores, los de estas dos pasadas temporadas, el balance es favorable al Córdoba y a Iván Ania, con dos victorias y dos empates.

Iván Ania y Sergio Pellicer, la temporada pasada en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

En el curso 2023/24, en Primera Federación, el Málaga CF y el Córdoba empataron 1-1 en La Rosaleda. Para el recuerdo aquel paradón antológico de Alfonso Herrero con el que evitó el 0-2 y propicio el 1-1 de Haitam en la siguiente jugada. Y en la segunda vuelta, los blanquiverdes se impusieron en el Nuevo Arcángel por 1-0. La pasada temporada fue al revés. Primero firmaron las tablas en territorio cordobés (0-0) y en la vuelta en La Rosaleda, los de Iván Ania ganaron por 0-1.

Más allá de los resultados, la sensación que han dejado los duelos entre malaguistas y cordobesistas es que Iván Ania tiene tomada la medida a Sergio Pellicer. Además de lo que han reflejado los marcadores, lo visto sobre el césped deja en mal lugar a los de Pellicer en estos enfrentamientos. Ese es el reto que tendrá el técnico blanquiazul este sábado, dar la vuelta a esta situación para derrotar por primera vez a su homónimo en el banquillo blanquiverde, frenar a un Córdoba lanzado y sumar una nueva victoria en La Rosaleda para volver a apaciguar los nervios tras la enésima decepción a domicilio.