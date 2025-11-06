Eneko Jauregi-Adrián Fuentes, duelo de delanteros en racha en La Rosaleda

Málaga CF y Córdoba CF se ven las caras este sábado en La Rosaleda (21.00 horas) en un bonito partido que mide a unos blanquiazules muy sólidos en su estadio en las últimas jornadas y a unos blanquiverdes que llegan en su mejor racha de la temporada. Los de Sergio Pellicer se agarran a esa fortaleza en Martiricos y los de Iván Ania a su gran momento de juego y resultados. Y ambos se encomiendan también al buen estado de sus hombres de referencia en punta para este partido: Eneko Jauregi y Adrián Fuentes, respectivamente.

Con Chupete lesionado -lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda- y con Adrián Niño de vuelta, pero sin estar todavía para 90 minutos, la responsabilidad del gol en el Málaga CF de inicio será de nuevo para Eneko Jauregi. Tras un comienzo de temporada complicado, en el que se perdió las primeras jornadas por una lesión muscular sufrida en pretemporada y donde partía en el escalafón por detrás de Chupe o Niño, el delantero vasco se ha destapado en las últimas dos jornadas.

3 goles en 2 jornadas

Aprovechó sus minutos a la perfección frente al Andorra y firmó un doblete en el tramo final del encuentro para marcar sus primeros goles oficiales con la camiseta del Málaga CF. Con el equipo con un jugador menos, Jauregi hizo el 3-0 y redondeó la goleada, ya en el descuento, con el 4-1. Y la pasada jornada volvió a mojar, en este caso en la derrota en Castellón. El ariete vasco fue titular y tomó la responsabilidad de lanzar y marcar el penalti que adelantó a los blanquiazules en Castalia, pese a que luego no sirviese para rascar puntos. 3 goles en 2 jornadas que le hacen llegar en muy buena dinámica al duelo frente al Córdoba, donde presumiblemente volverá a ser de la partida.

En el bando contrario también hay un jugador enrachado de cara a la puerta rival. El Córdoba está en su mejor momento de juego y resultados de la temporada y en parte es culpa por el acierto goleador de Adrián Fuentes, fichado este verano del Tarazona de Primera RFEF. El delantero blanquiverde lleva 5 goles en Liga y 4 de ellos han llegado en las últimas cuatro jornadas de campeonato. Viene de marcarle al Ceuta en el último encuentro y de hacerle un doblete al Albacete la semana anterior. No vio puerta frente al Almería, pero una jornada antes marcó el gol de la victoria ante la Cultural Leonesa. Unido al que marcó en la segunda fecha a Las Palmas, suma ya 5 en total, a 2 del pichichi de la categoría -Jeremy, del Racing de Santander-.

Gran eficiencia

Ambos delanteros se encuentran muy arriba en el ránking de 'Minutos por gol'. Eneko Jauregi está entre los delanteros más eficientes de la categoría, con 3 tantos en 190 minutos sobre el césped. Es decir, un gol cada 63 minutos. Y poco por detrás aparece Adrián Fuentes, con 5 goles en 488 minutos, uno cada 98 minutos. De la continuidad en el acierto de uno y otro de cara a portería puede estar parte de las posibilidades del Málaga CF y el Córdoba de salir airosos del derbi del sábado en La Rosaleda.