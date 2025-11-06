Pellicer: "Somos muy autocríticos de puertas hacia dentro"

Turno para Sergio Pellicer en la sala de prensa de La Rosaleda. El entrenador blanquiazul habló en la previa del choque de este sábado frente al Córdoba en Martiricos y destacó la dificultad que va a tener enfrentarse a un equipo "en su mejor momento". "Nos va a llevar a un partido de mucha tensión", aseguró. Sobre la derrota en Castellón, aseguró que hay que "focalizarse" en el siguiente encuentro y tirar de "fortaleza mental", aunque reconoció que se hace mucha "autocrítica" de puertas hacia dentro.

Rival: Córdoba

"Nos conocemos de hace mucho tiempo. No empezaron muy bien, ahora está en su mejor momento. Se mantiene muy alto en línea defensiva. Genera mucho estrés y quiere dominar los partidos. Fue eliminado de Copa, pero en Liga están en ese momento a nivel de juego y de acierto, tanto ofensivo como defensivo. La diferencia de 5 puntos es que ellos tienen 5 puntos más de visitante. Fuera de casa es muy peligroso. Tienen una idea muy clara, con esa identidad. Muchos duelos individuales, nos va a llevar a un partido de tensión, por el perfil del rival".

Derrota en Castellón

"El fútbol es precioso cuando ganas como gana el Castellón. Cuando pierdes, es cruel y salvaje. Haciendo mucha autocrítica. Es un deporte colectivo pero se individualiza en la derrota. Fortaleza mental, seguir luchando aceptando los golpes y castigos. Cinco minutos de falta de tensión nos borra de un partido controlado. Cometemos errores fuera de nuestro estadio. Tenemos que ser autocríticos y buscar las soluciones. Nos tenemos que agarrar a los partidos en nuestro estadio, pero no estamos teniendo regularidad. Quería mantener al grupo en un momento muy doloroso, tenemos que levantarnos. La mente lo gobierna todo. Tenemos que levantar el estado de ánimo".

Discurso repetido

"¿Es mejor salir y reventarlo todo? Lo mejor es hablarlo dentro. El primer responsable soy yo. Se va repitiendo fuera de nuestro estadio, en toma de decisiones. El once inicial, los cambios, me puedo equivocar en el perfil... Sería muy populista salir y buscar un mecanismo de defensa. Estamos en la jornada 12, pero no podemos hacer que cada derrota... Sabemos la exigencia, entiendo al aficionado. Es un año con mucha ilusión, pero tenemos que ser conscientes de cómo estamos. Diga lo que diga, está todo en contra. Si no tenemos regularidad, tenemos que cambiar cosas. Salir de una derrota y empezar a pegar tiros... creo que no es el momento".

Centrados en el Córdoba

"Nos tenemos que focalizar en el Córdoba. Si no, estamos en un déjà vu constante, hay un estrés mental... Somos muy autocríticos de puertas hacia dentro. Esto es fútbol. En cinco minutos... Nos está ocurriendo. Volver a levantar a los chicos, el equipo ha hecho cosas muy buenas en nuestro estadio. Algunos ya son expertos, a pesar de su juventud".

Carlos Puga y Adrián Niño

"Llevan dos entrenamientos de manera parcial. Espero que este jueves lo hagan todo y puedan entrar en convocatoria. En el plan de partido pueden estar para ayudarnos".