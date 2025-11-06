La Rosaleda roza el lleno para el Málaga CF - Córdoba CF

La Rosaleda va a tener un ambiente de lujo para un nuevo derbi andaluz. A falta de todavía dos días para el encuentro, apenas quedan unas 300 entradas por vender para que se cuelgue el cartel de 'No hay billetes'. Hay mucha expectación por el partido. Martiricos suele tener grandes entradas, por encima de los 25.000 en cada encuentro del Málaga CF, pero este sábado se une además la visita de un Córdoba en un gran momento que arrastrará muchos aficionados hasta la capita de la Costa del Sol.

El encuentro apunta al lleno en las gradas. Probablemente, se terminen por vender las pocas entradas que quedan a la venta. Si los abonados blanquiazules no fallan, es posible que se dé la mejor entrada de la temporada hasta la fecha. Y eso que las entradas no son baratas: desde los 40 euros de Fondos Zona 2 hasta los 85 de la mejor zona de Tribuna. Las entradas VIP se van hasta los 150 euros.

Gran número de aficionados visitantes

Se espera un gran número de aficionados cordobesistas en las gradas. Como suele ser habitual en cada temporada que visitan La Rosaleda, la hinchada blanquiverde llenará la esquina de Fondo Norte con Preferencia Alta y además habrá otros grupos de seguidores repartidos por el resto del estadio. Seguramente habrá más de 1.000 visitantes en el estadio. La buena dinámica de los de Iván Ania, el horario (sábado, 21.00 horas) y la cercanía entre ambas ciudades invitan al desplazamiento.

El Málaga CF afronta este sábado un nuevo derbi en La Rosaleda. El tercero de la temporada en casa. Empató 2-2 contra el Granada y perdió 0-1 contra el Cádiz. No se le están dando especialmente bien los derbis en estas dos últimas temporadas en Martiricos. De hecho, el curso pasado el Córdoba ya consiguió asaltar La Rosaleda (0-1) y llevarse los tres puntos. El Málaga CF y Sergio Pellicer necesitan que esta vez sea diferente.