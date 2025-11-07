Horario y dónde ver por TV el Málaga CF-Córdoba CF de LaLiga Hypermotion

El Málaga CF vuelve este fin de semana a La Rosaleda. El equipo, con dos realidades muy distintas bien si es local o visitante, vuelve a su punto seguro de la temporada. En casa es donde se ha visto la mejor versión de los de Sergio Pellicer y será ahí, con el Córdoba CF de Iván Ania como rival, donde tenga que volver a sacar tres puntos para ir dejando atrás los puestos de peligro.

Al menos, es una jornada que puede servir como punto de inflexión en cuanto a la enfermería. Si el cuerpo técnico así lo considera, Adrián Niño y Carlos Puga podrían volver a vestirse de corto más de un mes después. Ambos regresaron el martes a los entrenamientos del equipo. Ya habría que esperar a los lesionados de larga duración -Moussa, Ramón y Luismi- para seguir recuperando efectivos.

Horario del Málaga CF-Córdoba CF

El partido correspondiente a la jornada 13 de la categoría de plata se celebrará este sábado 8 de noviembre, a partir de las 21.00 horas. Será un encuentro marcado por el regreso de Kevin a La Rosaleda, después de salir este verano de Martiricos rumbo al equipo blanquiverde.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el estadio de Martiricos.