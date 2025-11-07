Iván Ania: "El partido lo va a decidir el talento más que lo táctico"

Iván Ania compareció este viernes en rueda de prensa para anlizar el Málaga CF-Córdoba de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El técnico le quitó importancia al posible efecto de la derrota ante el Castellón y la puso toda en los jugadores: "Nos conocemos tan bien que el partido lo va a decidir el talento más que lo táctico. Sorprendernos va a ser difícil".

Balance

"Vamos a un partido bonito. Llevamos un camino juntos desde Primera Federación, nos conocemos muy bien. Cuando hay un partido en Málaga que me coincide, yo voy a verlo. Cuando a ellos les coincide venir, también. Nos conocemos tan bien que el partido lo va a decidir el talento más que lo táctico. Sorprendernos va a ser difícil. Va a ser difícil que Pellicer me pueda sorprender a mí y que yo pueda sorprender a Pellicer con alguna variante que pueda ser relevante a la hora del resultado final. Un jugador, una individualidad, un regate, un golpeo va a ser lo que va a decidir el partido".

Análisis del Málaga CF

"El Málaga CF es un equipo que, desde que nos seguimos, ha evolucionado a mejor. Hay jugadores que han crecido mucho desde Primera RFEF: Larrubia, Dani Lorenzo... Ya los conocía del Mérida, Chupete también. Han tenido algunos cambios en la defensa. Perdieron a Nelson Monte, que era un jugador importante para ellos, pero firmaron a Montero, es importante en la categoría. Tienen a un muy buen portero como es Alfonso, tenían la baja de Puga y lo han recuperado. Han incorporado a Dotor, a Joaquín, Jauregi... Hay muy buena plantilla. Empezaron muy bien, entraron en un bache de resultados, pero los dos últimos partidos en casa son siete goles a favor y uno en contra. El día del Dépor lo vi en directo y fue muy superior, una victoria muy merecida. El día del Andorra, que es un equipo muy parecido a nosotros en la idea de juego, fueron capaces de adelantarse, quedarse con uno menos al principio de la segunda parte y marcar tres goles más. Es un equipo con mucha energía, muy presionante hacia delante y que ahoga al rival con esa presión. Tienen goles en presión alta, nos van a exigir, pero el partido lo va a decidir el talento".

Iván Ania y Sergio Pellicer, en el último Málaga CF-Córdoba CF. / Gregorio Marrero

Derrota contra el Castellón y Pellicer

"Creo que se van a reponer bien. Cada partido es una historia. Los partidos duran hasta el martes/miércoles. A partir de ahí, piensas en el siguiente rival. Son 90 minutos distintos contra otro rival, en otro contexto, en otro escenario. No tiene nada que ver, no les va a afectar. La situación de Pellicer la desconozco, pero si algo tiene es mucho mérito lo que ha conseguido. Descendió con el Málaga, lo volvió a ascender, hicieron el año pasado buena temporada. Tiene muchísimo mérito. No tengo una relación muy grande con él, pero sí cuando nos vemos nos apreciamos y nos respetamos. Creo que valoramos mucho el trabajo del otro y le deseo los mejores éxitos en su carrera como entrenador. Lo que más les puede afectar es que hay veces que, por la sensación que tengo cuando voy a La Rosaleda, al aficionado le gusta mucho jugar hacia delante. Es un equipo que a veces juega a arreones porque el público le incita a ello, a ir mucho hacia delante, a muchas situaciones de transición. Muchas veces, eso viene condicionado por el murmullo que hay cuando das un pase atrás. Eso puede condicionarles más que la situación del partido del otro día o la situación del propio entrenador".

Baja de Chupete

"Tienen a Jauregi y a Adrián Niño. Es una baja importante porque estaba en buen momento de forma y seguro que con confianza por los goles que había hecho, pero tienen argumentos para suplirlo. Jauregi hizo dos goles contra el Andorra. Es un jugador con bastantes partidos en la categoría. Son jugadores de nivel que pueden suplir la baja perfectamente".