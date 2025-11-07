Última sesión completada antes de recibir al Córdoba

Ya está todo dispuesto para celebrar el tercer derbi de la temporada en La Rosaleda. Este sábado, a partir de las 21.00 horas, el Málaga CF y el Córdoba CF cruzarán sus caminos en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. Antes, el equipo blanquiazul tuvo este viernes la última sesión de entrenamiento en la que el equipo se centró en las labores técnico-tácticas para imponerse al equipo más en forma de la categoría.

Adrián Niño y Carlos Puga han completado un nuevo entrenamiento junto al resto de sus compañeros. El delantero y el lateral derecho acumulan casi dos meses sin jugar y este sábado podrían volver a vestirse de corto. Todo apunta a que será así, aunque habrá que esperar a la segunda parte para que puedan empezar a coger sensaciones competitivas poco a poco. Mateo, guardameta del filial, y Rafita fueron los canteranos presentes.

Cinco bajas

En la enfermería tampoco hubo novedades. Chupete sigue trabajando en el gimnasio por esa lesión en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda junto a los lesionados de larga duración Moussa, Ramón, Luismi y Álex Pastor (sin ficha). El mes de diciembre podría traer la vuelta al césped de alguno de ellos.

Así que este sábado, a las 21.00 horas, turno del Málaga CF-Córdoba CF. Será importante que los blanquiazules puedan dar continuidad a la versión que han mostrado en casa contra el Deportivo de La Coruña y el Andorra FC. Enfrente estará un equipo invicto en las últimas siete jornadas de Segunda División, con el play off entre ceja y ceja.