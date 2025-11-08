Málaga CF-Córdoba CF: Obligados en La Rosaleda

El Málaga CF vuelve este sábado a La Rosaleda (21.00 horas/LaLiga TV) con una lista de tareas muy definida: seguir sumando de tres en tres en casa. Es lo que parece haberse autoimpuesto el vestuario con las cinco derrotas consecutivas como visitante, la última contra el Castellón. Así que las cuentas son muy claras porque si no suma a domicilio, tiene que hacerlo como local. Y ahora aterriza en Martiricos el Córdoba CF, el equipo más en forma de LaLiga Hypermotion.

Regresaron juntos, separados por cuestión de horas, al fútbol profesional el verano de 2024, pero las dinámicas actuales son muy diferentes. El equipo de Iván Ania empieza la jornada 13 como el octavo clasificado, a las puertas del play off. En el otro lado, el equipo de Sergio Pellicer llega en la 16ª plaza con solo dos puntos de distancia por encima de los puestos de descenso.

Buscar la constancia

La regularidad está siendo el gran debe de la temporada blanquiazul. El 3-0 frente al Deportivo de La Coruña y el 4-1 contra el FC Andorra han sido los únicos puntos de luz en una trayectoria que se salda con esos dos triunfos ligueros desde el inicio de septiembre -también se ganó al CD Estepona en Copa-. Habrá que ver si, al menos, el cuadro de Martiricos consigue darle continuidad a las buenas sensaciones cuando juega en La Rosaleda.

Al menos, Pellicer llega al partido del Córdoba con novedades en la enfermería. Adrián Niño y Carlos Puga podrían volver a vestirse de corto casi dos meses después. El que no va a estar es Chupete, además de los lesionados de larga duración, apartado las próximas semanas por una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Así que Jauregi repetirá como delantero titular. No se esperan demasiados cambios en el once.

El rival más en forma

La realidad en la ciudad vecina se presenta de una forma muy diferente, con más calma y menos obligaciones. El Córdoba es el equipo más en forma de Segunda División en estos momentos. La derrota contra el Cieza de Tercera Federación en Copa del Rey es el único traspiés reciente del equipo de Iván Ania porque en LaLiga Hypermotion no sabe lo que es perder desde el pasado 14 de septiembre. Desde entonces, cuatro victorias y tres empates.

Además, se da la circunstancia de que Pellicer no sabe lo que es ganar al conjunto blanquiverde con el entrenador asturiano en el banquillo. Pero lo cierto es que el partido tendrá como nombre propio a Kevin Medina. Nacido en el barrio de la Trinidad y formado en La Academia, el malagueño se enfrentará por primera vez a su exequipo. El miércoles reconoció su deseo por haber seguido de blanquiazul, aunque el club optó por la no renovación de su contrato.

Kevin vuelve a La Rosaleda por primera vez como rival. / Málaga CF

La Rosaleda como pulmón

Así que todo está preparado para que La Rosaleda acoja su tercer derbi de la temporada con el sevillano Manuel Jesús Orellana como árbitro principal. Ahora, se espera una importante presencia de afición visitante. Las 26.932 personas ante el Granada siguen marcando el tope de la temporada. Este sábado podría caer ese récord, aunque mejor que lo haga el maleficio de Pellicer para poder colocar en el casillero del Málaga CF los ansiados 17 puntos.