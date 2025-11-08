El Málaga CF prolonga su depresión (2-2)

Pues otra semana más con cara de pardillos. El Málaga CF prolonga su estado de depresión tirando otro partido en el descuento. Seis días después de lo de Castellón, el equipo blanquiazul vuelve a dejarse puntos cuando el partido llegaba a su fin. Esta vez en casa y contra un rival contra 10 que ni podía llegar ya al área blanquiazul. Le regaló la oportunidad al Córdoba de colgarla a balón parado, volvió a defender mal y dejó ir dos puntos de La Rosaleda en el minuto 100. Con un jugador más sobre el campo en la segunda mitad, Rafa Rodríguez adelantó en dos ocasiones a los de Pellicer, que se dejaron empatar hasta en dos ocasiones dos jugadas aisladas. Y esta vez sí hubo estallido de la grada contra el técnico tras el pitido final.

Problemas de lesiones

El partido ya empezó con complicaciones en lo físico para el Málaga CF. A los 7 minutos quedó destruid el plan inicial de partido de Pellicer. Juanpe, lesionado. Tuvo que abandonar el partido y entró en su lugar Brasanac. Quedó Dani Lorenzo como ancla. Perdió fortaleza la medular nada más comenzar. Primer para el Málaga. Precisamente, el serbio, recién ingresado al campo, rompió al espacio y puso un centro potente que no pudieron rematar en condiciones Jauregi ni Joaquín, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego.

Volcó el juego por la derecha el Málaga. Muy activo Rafita, que en otra internada puso oro envío al área que no pudo cazar Brasanac. Pérdida ahora del serbio en campo propio que pudo costar muy cara. Paradón de Alfonso Herrero a Carracedo tras un disparo potente raso que pudo repeler con el pie. El Málaga ya había perdido dos o tres balones que el Córdoba no supo penalizar. Demasiadas facilidades para los de Iván Ania, que estaban cortocircuitando el juego blanquiazul con una presión adelantada, intensa y muy bien organizada, con hasta siete futbolistas en campo contrario.

La tuvo ahora el Córdoba. Entró demasiado suelto a rematar Isma Ruiz y la mandó alta. Se calentó el tramo final de la primera mitad. Encontronazo entre Carracedo y Víctor García, con el balón ya fuera del campo, que le costó la amarilla al jugador visitante. Se formó la tángana. Y más problemas para el Málaga en forma de lesiones. Brasanac, que había entrado por Juanpe, duró poco más de media hora en el campo. Se tuvo que marchar también lesionado al filo del descanso. Jugó con uno menos el equipo blanquiazul los tres minutos de alargue del primer acto para no gastar una segunda ventana de cambios antes del intermedio.

Una expulsión cambia el partido

Entró Rafa Rodríguez para el inicio del segundo acto. El partido se iba abriendo cada vez más. Llegada muy peligrosa ahora del Córdoba que no supo concretar Carracedo. Momento de agobio ahora para los blanquiazules. Y llegó una jugada clave en el partido. Albarrán derribó a Larrubia al borde del área, siendo el último hombre y se fue a la calle. Mucho suspense hasta que el VAR confirmó la roja. Superioridad numérica para el Málaga con más de media hora por delante.

Y solo tardó dos minutos en ponerse en ventaja el Málaga. Estuvo mal en el despeje Fomeyem y el balón le cayó al borde del área a Rafa Rodríguez, que controló y la empaló para batir por arriba a Iker Álvarez. Celebración en La Rosaleda y partido detenido unos minutos por algún problema en la grada. Y de la alegría al lamento. Se reanudó el juego y gol del Córdoba. Muy blanda la defensa blanquiazul. Centro rasito desde la línea de fondo que remata en boca del de Adrián Fuentes y el balón se cuela junto al palo de Alfonso Herrero.

Más cambios en el Málaga. Lobete y Adrián Niño por Dotor y Joaquín. A por el partido. Y llegó la gran polémica del partido. Marcó el 2-1 el Málaga y fue anulado tras una larguísima revisión de VAR. Difícil, por no decir imposible, comprender el criterio del colegiado sevillano Orellana Cid y su compañero desde la sala VAR. Tanto anulado a Jauregi por fuera de juego después de que fuera Carlos Isaac, de forma totalmente voluntaria, el que mandase el balón hacia el centro. Enfado monumental en La Rosaleda.

Siguió picando piedra el Málaga. Y volvió a encontrar el premio del gol cuando se llegaba a final del tiempo reglamentario. Otra vez Rafa Rodríguez. Recibió en el área, giró, amagó y la puso pegada al palo para el 2-1. Esta vez sí subió al marcador.

Otra vez en el descuento...

12 minutos de descuento... Y otro sopapo a la moral de la tropa malaguista. Otros dos puntos que se van al limbo. En casa, en el minuto 100 y contra 10. El Málaga regaló una oportunidad a balón parado a un rival que ya no podía ni llegar y la defendió horriblemente y encajó el 2-2. En la segunda jugada, balón raso potente al área que empuja Diego Bri y se acaba colando en la portería tras tocar el palo. Increíble, pero cierto. Otra vez...