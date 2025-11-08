Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Córdoba

El Málaga CF vuelve a sufrir un tropiezo doloroso por la forma en que dejó escapar la victoria ante el Córdoba. Hasta en dos ocasiones se adelantó en el marcador por medio de Rafa Rodríguez y en dos ocasiones el Cordóba le igualó el partido, con un jugador menos sobre el césped. El 2-2 llegó en el minuto 101... Analizamos la actuación de los jugadores blanquiazules, uno por uno.

Alfonso Herrero (5) Se le coló el 1-1 por su palo en un remate muy cercano. Nada pudo hacer en el segundo tanto del rival.

Rafita (6) Subió la banda incansablemente pero no fue decisivo. Bien en defensa.

Murillo (6) Sólido en los duelos frente a Adrián Fuentes. Contundente en las disputas. Bien.

Javi Montero (5) Cometió algún error con balón, pero en defensa estuvo correcto. Amonestado.

Víctor García (4) Muy poco en ataque por la banda. Pudo marcar de falta directa. Sufrió en defensa.

Juanpe (SC) Lesionado a los 7 minutos de partido. Tuvo que retirarse con problemas musculares.

Dotor (4) Intermitente. Sin continuidad en el juego. No aportó lo que el equipo necesitaba.

Dani Lorenzo (7) Otro gran partido del marbellí, jugando de ancla por obligación. Muy bien dando juego al equipo.

David Larrubia (5) De menos a más, apreció con el partido cara contra un jugador menos. Dejó hasta el último aliente, sin acierto.

Joaquín Muñoz (4) Enredado en las disputas con los rivales. Flojo partido. Apenas desbordó por banda.

Eneko Jauregi (5) Marcó, pero se anularon injustamente. El colegiado le fastidió la racha. Batalló bien contra los centrales.

Suplentes

Brasanac (4) Entró por Juanpe y se lesionó al filo del descanso. Tuvo alguna pérdida comprometedora.

Rafa Rodríguez (9) Doblete, pudo ser el héroe del día. Regaló una falta al final que propició el gol del empate.

Lobete (5) Participativo en el tramo final.

Niño (5) De vuelta. Dejó algún detalle y poco más en algo más de media hora sobre el césped.