Domingo de reflexión sobre el futuro de Pellicer

Hubo fiestas este sábado fiestas de Halloween o de homenaje a la castaña en localidades malagueñas como Archidona o Alcaucín. El partido de La Rosaleda fue propio del Circo de los Horrores, con otro final de infarto y una afición que estallaba ante otro castañazo del Málaga CF, esta vez ante un Córdoba en inferioridad numérica. Toca domingo de resaca en muchos pueblos y, en Martiricos, aún siendo festivo, jornada de reflexión sobre el futuro de Sergio Pellicer.

El entrenador se defiende de que antes de tomar la decisión propia de dimitir, sin "haber matado a nadie", en España debieran dimitir muchas personalidades del mundo de la política. No le falta razón. Pero la masa social malaguista vio perder ese bastión que empezaba a representar, de nuevo, el feudo blanquiazul. Y estalló con cánticos contra el entrenador castellonense y, como casi siempre que se deja escapar el triunfo, contra los máximos dirigentes de la entidad, con José María Muñoz como principal protagonista.

No salen las cuentas

"Pellicer, dimisión" resonó más fuerte que nunca. Hasta aquí hemos llegado parecía exigir una grada que, como el propio técnico, no deja de reconocer, es soberana y tiene derecho a quejarse. El de Nules, el mismo héroe del regreso en tiempo récord al fútbol profesional, el de las fichas mínimas para salvar la categoría, mucho antes, ahora es villano. Es lo que tiene sentarte en un banquillo. Va en el sueldo, por supuesto. Y la presión ya ahoga. Son apenas dos victorias ante Deportivo y Andorra, además del punto de este sábado, es decir, siete puntos, de los últimos 30 posibles. A nadie le salen las cuentas, por mucho que hablemos de la igualadísima Segunda División.

No se trata de injusticia. Que en el balompié está a la orden del día. Lo del Málaga CF en los dos últimos encuentros es absolutamente de Halloween. Que remontada en el descuento, en tierras castellonenses; que si esta vez el colegiado nacido en Sevilla, siendo el mismo que había dejado con diez a los cordobesistas; que si el VAR en una jugada donde supuestamente no hubo irregularidad alguna, que si los cambios... Es que no hay manera.

El técnico visitante, Iván Ania, reconocía que desde fuera habría que agradecerle a Pellicer todo lo que le ha dado al escudo malaguista. "Yo si fuera aficionado del Málaga le daría mucho valor a lo que está haciendo. Es un buen tío, es normal y, a veces, en el fútbol eso es difícil de encontrar", proclamó en sala de prensa. Habrá que estar atento a las reuniones internas, no obstante. El reloj marca las horas y no sabemos cuánto crédito le resta a este hombre de la casa, al que nadie puede discutirle su capacidad de trabajo y, casi siempre, de saber mantener la calma hasta con el agua ya por encima del cuello.