Empate y amplio parte de guerra tras el derbi ante el Córdoba

El doloroso empate que el Málaga CF encajó en el descuento del derbi ante el Córdoba vino acompañado por un parte de guerra que podría mantener repleta la enfermería del club blanquiazul. A falta de las preceptivas pruebas, Juanpe, Darko Brasanac y Montero estarán este lunes en el punto de mira. Parece ya interminable la lista de incidencias físicas en este arranque liguero.

Lo de este sábado fue de traca. Darko entraba por Juanpe en la primera parte, después de que el jerezano, con menos de diez minutos disputados, acabase dolorido al forzar en una acción en la que intentaba alcanzar un balón. Pero es que el serbio tampoco pudo terminar ese primer acto. Antes del descanso evidencia problemas musculares y termina por salir del terreno de juego, de manera que el descuento lo juega el Málaga CF con diez. Su puesto lo ocuparía Rafa Rodríguez nada más iniciarse la segunda mitad.

Tercera duda

La nutrida enfermería también podría incorporar a Montero, ya que Sergio Pellicer alertó de que no terminó en plenitud de facultades el choque ante el cuadro cordobesista. Si la buena noticia durante los días previos había sido el regreso a los entrenamientos de Adrián Niño y de Carlos Puga, con la cruz de la lesión muscular que ahora mantiene fuera de los terrenos a Chupete, parece que el entrenador está condenado a hacer cuadraturas ante una de las enfermerías más repletas del fútbol profesional español.

Si se le ha echado de menos a Chupete en los dos últimos traspiés en forma de derrota a domicilio y empate en casa, nadie quiere ni imaginar que Juanpe vuelve a causar baja para los próximos compromisos. Es uno de los pilares de la actual plantilla. Sin su capacidad de sacrificio, de recuperar balones, la escuadra malaguista no es la misma. Impone veteranía y calidad como para espolear a quienes luego tienen la obligación de resolver con goles ese trabajo entre líneas.

Recordemos que en este momento figura como lesionado de larga duración otro puntal del esquema de Pellicer, como es Luismi, al tiempo que tampoco hay fecha para el regreso de Ramón, de un Álex Pastor que ni siquiera dispone de ficha, o del maliense Moussa Diarra.