Pellicer: "No voy a ser un problema para el club, pero me siento capacitado"

Claro y conciso: "No voy a ser un problema ni para el club ni para los chicos". Así se confesó Sergio Pellicer después del amargo empate del Málaga CF contra el Córdoba, donde tuvo que escuchar el "Pellicer, dimisión" de la grada y que vuelve a dejar su futuro más inminente muy tocado.

Balance

"Puede ser. La gente ha estado con nosotros apretando hasta el último momento. Cuando uno, que es de la casa, siente que no corresponde con los resultados... Tengo la máxima empatía por la afición, entiende que el equipo no muestra la regularidad y ahí soy el máximo responsable. Si este ambiente sigue así, es complicado. Lo que menos importa es el yo, el ego de cada uno. Estamos cometiendo muchos errores, hay que ser autocríticos. Cuando está el partido muy disputado y se decanta con la expulsión, nos empatan en la siguiente jugada haciendo lo más difícil. Nos hemos quedado con lesiones de Juanpe y Darko. No estamos dando la regularidad, no vemos un equipo estable. En casa éramos más versátiles. No hemos conseguido ser invencibles, lo tendremos que analizar. Me hago partícipe de la situación, me lo llevo para mí y analizarlo".

¿Posible destitución?

"Tengo una fuerza brutal. En ese aspecto, soy un bicho malo. Entiendo la situación porque mi discurso fue de dar un paso adelante, estar entre los 10 primeros. Si ganábamos, pasábamos seis o siete posiciones. Claro que entiendo. El fútbol no tiene memoria ni sentimientos. Los resultados no son acordes a lo que parte de la afición ve. Hay mucho trabajo. En lo inmediato, no correspondemos a lo que la afición merece. No hay que hacer oídos sordos. Antes de dimitir yo, tiene que dimitir media España. Tengo que hablar con el club, pero me siento capacitado. Si no somos estables ni sólidos, nos convertimos en un equipo pequeño. Antes era muy difícil que nos marcaran. Asumo toda la situación, me duele. Que la gente piense eso me duele. Si esto sigue así, es difícil para los chicos. Es la situación más complicada de cara al exterior, pero también la entiendo".

Semana muy larga

"Tenemos una semana muy larga, la había preparado como una pequeña pretemporada con ciertos mecanismos en los que no estamos dando estabilidad. El proceder va a ser como siempre. Hablaré con Loren, pero es así. Lo más importante es que el equipo empiece a ganar. Hay que saber entender que hay que coger una racha importante de resultados porque así es complicado. Cinco derrotas fuera de nuestro estadio... En Las Palmas parecía todo de color de rosas. Asumo la responsabilidad, nos estamos equivocando. El equipo tiene alma. Ya son muchos pequeños detalles en los que fallamos, hay que dar regularidad en el juego. Nos está penalizando y es cruel cómo perdimos el otro día. Estoy desajustado por el empate del primer gol. Apretábamos y ahí le meten en partido. Lo último puede pasar porque es en segunda jugada, no marcas el tercero...".

Adrián Niño, resignado en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Falta de colmillo

"Esto son resultados. Lo que nos penaliza es fuera de La Rosaleda. Son situaciones que no estamos siendo lo sólidos que deberíamos ser. Hay que saber que cuando marcas un gol, tienes que pelear una barbaridad. Nosotros marcamos y no cuesta que nos hagan. Hay que trabajar cualquier situación".

Plantilla

"La afición ha estado inconmensurable hasta el final porque hay que apoyar a los chicos. Estoy muy contento de la plantilla con las condiciones que tenemos. Hemos ido a contracorriente, pero no es excusa. Lo del aprendizaje no era pidiendo tiempo, hay que venir enseñado de casa, pero hay un proceso de ciertos jugadores. Viendo a la gente de la casa, va a ser brutal. Lo inmediato es que estamos siendo blandos. Yo les tengo que ayudar dándole los mecanismos".

Reunión con el club

"Seré lo que seré. A lo mejor no acierto, pero no he matado a nadie. Tengo la conciencia tranquila. No voy a ser un problema para el club ni para los chicos".

Arbitraje

"Mi sensación es que la expulsión no es y el gol de Eneko es. 12 minutos de descuento. Ha pitado falta de Rafa, me da la sensación. No hay que buscar excusas porque hemos marcado un segundo gol y hemos encajado el empate en la segunda jugada".

Brasanac se marchó lesionado. / Gregorio Marrero

Tres lesiones

"Juanpe es una lesión muscular. Darko tiene un problema de rodilla. Javi se ha torsionado el dedo. Vamos a ver. Las peores noticias es esto, también el resultado. Podemos perder a varios jugadores un tiempo".

¿Cambios en la plantilla?

"Hay mimbres. Ahora cualquier cosa que diga va a ir a la contra. Hay futuro, hay que tener paciencia con el modelo. No podemos saber el crecimiento de determinados jugadores dentro de varios años".

Izan Merino

"Había un contexto en el que podía seguir. Cuando uno viene de la selección, tiene su proceso. Izan va a ser importante. Tiene alma y ahora tendrá su oportunidad con las lesiones. Ayudará al equipo".