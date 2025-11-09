La Rosaleda estalló: "Pellicer, dimisión"

Noche amarga para el Málaga CF, sus aficionados y... Sergio Pellicer. Seguía la herida abierta del 2-1 en Castellón y no ha hecho más que romperse después del 2-2 contra el Córdoba. Por primera vez desde la temporada en Primera RFEF, resonó en Martiricos el "Pellicer, dimisión".

Una vez el colegiado sevillano señaló el final, La Rosaleda sentenció. Empezó la grada de animación con el "Pellicer, dimisión", pero no tardó gran parte de la afición en unirse. No fue un cántico tímido, explotó un estadio que hace una semana veía por la televisión el descuento esperpéntico ante el Castellón y que este sábado, con todo a favor y con un jugador más frente al Córdoba, se dejó ir hasta en dos ocasiones para dejarse el empate en La Rosaleda. Desde el mes de septiembre, el Málaga CF ha conseguido únicamente siete puntos de los 30 posibles. Solo dos victorias ante el Dépor y el Andorra, además del empate contra el Córdoba.

Imagen de los representantes del Málaga CF en el palco. / Gregorio Marrero

Tampoco se dejó La Rosaleda el "José María, dimisión" en una noche que deja muy tocado a todos los estamentos del club. Volverá a haber las clásicas reuniones semanales, pero la situación cada vez es más complicada.

Mensaje de Iván Ania

Preguntado en rueda de prensa por Pellicer, Iván Ania quiso mandarle un mensaje a él y a la afición blanquiazul: "Muchas veces no se valora la situación. Visto desde fuera, mi sensación es que ha conseguido ascender al equipo, cada vez es mejor. Nos hemos acompañado los dos equipos desde Primera RFEF. Si soy sincero, es injusto. El equipo tiene un sentimiento de pertenencia enorme con tantos canteranos. Otro entrenador pediría fichajes. Rafita, Larrubia, Rafa, Murillo... gente de la casa. Yo, si fuera aficionado del Málaga, se lo agradecería y le daría mucho valor a lo que está haciendo. Pellicer es un buen tío, es normal y a veces en el fútbol eso difícil de encontrar".