DJ MaRiiO: «Íbamos a jugar en Latinoamérica, pero al salir la opción de La Rosaleda, ni lo pensé»

¿Por qué ha elegido Málaga para esta sexta edición del partidazo?

La idea principal de hacer la revancha era irnos a Latinoamérica, pero era bastante complicado reunir a todos los jugadores en un mismo país. Al final me dijeron que había una opción en Málaga y ni me lo pensé porque ya habíamos hecho allí una Copa de la Kings League, una final, y funcionó increíble. La gente es una locura por lo bien que se portan con nosotros, y es un ambiente que creo que va a ser de lo mejor.

¿Qué novedades trae esta edición respecto a las anteriores?

Lo que vamos a hacer es eliminar lo que hicimos en la ocasión anterior, que fueron unos penaltis al descanso que contaban como un gol, o un 20 contra 20 y cosas por el estilo, que son más atípicas. Lo que vamos a hacer ahora es un partido normal, un partido real de 90 minutos, y si hay empate, se definirá con penaltis. La idea es volver un poco a la normalidad.

¿Cree que el público de Málaga superará al de otras sedes?

Pues yo te diría que sí, porque mi experiencia en la Kings League, en un montón de sitios, del Camp Nou, del Metropolitano e incluso en otros países, hizo que fuéramos a Málaga. Ya te digo, a jugar allí unas finales, y para mí es sin duda el mejor ambiente que hemos tenido en la Kings League

¿Qué significa para usted ver un estadio profesional lleno, como La Rosaleda?

Para mí es un honor; son como sueños que tienes de niño, que realmente no te lo puedes creer. El primero, de hecho, fue en el Bernabéu, que lo hicimos con una semana de antelación, y lo bueno es que año tras año lo hemos ido mejorando. Ya vamos avisando con más tiempo.

¿Cómo selecciona los jugadores de su equipo?

Se trata de que haya perfiles diferentes, ¿no? Para que todo el público que quiera venir, por ejemplo, si a alguien le gusta Pokémon, venga Folagor. Depende de lo que le guste a la gente; la idea es intentar traer gente diferente. Y bueno, es difícil, porque al final te escriben 300.000 personas para poder jugar, y no es nada fácil el proceso de selección.

¿Cómo definiría la rivalidad entre España y Latinoamérica en este partidazo?

Pero este año, la verdad es que el pique va a estar muy guay, porque en Latinoamérica vienen jugadores muy, muy buenos. Hemos querido hacer dos equipos que realmente tengan jugadores y streamers que son top, pero que no juegan tan bien. Por ejemplo, mi caso, que yo soy muy malo jugando, y gente que juegue muy bien, para que al final hagamos un buen partido. Yo creo que en YouTube lo primero que recuerdo, siendo un niño viendo vídeos en 2006-2007, es mi primera rivalidad, y para que no sea una tontería, era con el doblaje de Los Simpson, con debates sobre si era mejor el español o el latino. Siempre en mi chat la mitad de la gente es de Latinoamérica y hay muchos piques sobre que allá la afición es mejor y que todo es superior. Y cuando hicimos este partido, que ganamos 5-1, surgió ese pique de que Mario elige a los jugadores y quiere ganar, cuando yo, después de cinco partidazos, solo había ganado dos.

¿Puede desvelar algo sobre alguna sorpresa en el evento?

Vamos a tener actuación, la estamos cerrando y tenemos un par de opciones muy, muy chulas. Sí que va a haber actuación, aunque no puedo decir exactamente quién hasta que lo cerremos. En cuanto al tema entrenador, el de LATAM va a tener mucho carisma; la gente lo podrá ver constantemente por la tele. Eso sí puedo decirlo. En España tenemos uno que lo está petando en TikTok y otro que es una leyenda de YouTube, para echar alguna manita.

Cuando organizaron el primer partidazo, ¿imaginaban que iba a tener este nivel de repercusión como tiene ahora?

La verdad, nunca pensé hasta dónde iba a llegar todo esto. En su día empecé por hobby, y mira la que se ha liado. Es cierto que empezar con el Bernabéu ya fue muy fuerte. Incluso se hizo una selección de España para jugar partidos. Son cosas que vas probando y que luego funcionan muchísimo mejor de lo que uno imagina.

¿Qué es lo más difícil de organizar un evento de esta magnitud?

Por suerte tengo a mi agencia, me ayuda con todo. Lo más complicado son los equipos, porque tienen que estar nivelados. Ni los españoles saben si van a dar el nivel o no. Incluso me dicen que es su sueño jugar.

¿Cuál ha sido el momento más emotivo que ha vivido en alguna de las ediciones?

Bueno, yo creo que la edición del Bernabéu, tener esa tanda de penaltis porque empatamos el partido y marcar un gol en esa tanda… marcar un gol en el Bernabéu, creo que es el sueño de cualquier niño, algo que piensas que nunca jamás se va a cumplir. También te digo que no soy de andar diciéndole a la gente «lucha por tus sueños, lo vas a conseguir», porque me parece un poco mentira.

Si pudieras invitar a una leyenda del fútbol mundial, ¿a quién invitaría?

¿Una leyenda? Pues, ostras, me gustaría. Ya que es una España-Latam, molaría mucho un Raúl o un David Villa, por ejemplo. Estaría guay. Y una leyenda de aquí… Ahora que se ha animado Marcelo con la Kings League, estaría muy bien en el partido.

¿Haría algún reto si ganan este año? ¿Lo ha pensado?

No he pensado nada, porque como ya te digo, para mí lo importante es que todo salga bien. Sé que todos los chicos que vengan, tanto de España como de LATAM, quieren ganar su partido, pero para mí lo fundamental es que todo esté correcto. Además, sé que después tendremos un after party y que tenemos que pasarlo bien por la noche. No había pensado nada en caso de ganar, aunque sí es cierto que habrá una copa. Así que, al final, lo importante es ganar, básicamente para que luego los de LATAM no nos estén todo el día dando la lata diciendo que ellos ganaron en sus directos.

¿Qué jugador le sorprende más?

La verdad es que de Latinoamérica me sorprenden casi todos, porque realmente vienen personas que ahora mismo están en su mejor momento, por así decirlo. Cuando vino La Cobra, por ejemplo, hace un par de años, no era la misma de ahora, que acaba de hacer, por ejemplo, un streaming con Messi y Luis Suárez, lo cual me parece una barbaridad. También va a venir Vinicius, un Vinicius colombiano que es idéntico a Vini, y creo que va a molar muchísimo.

¿Sigue al Málaga CF y qué me puede contar sobre el mensaje de Chupete hacia usted relacionado con la carta del FIFA?

Muchas veces, cuando jugamos en modo carrera, los propios jugadores lo ven y me piden que los ponga de titulares. Chupete sacó una carta especial en Ultimate Team y me escribió por Instagram y, la verdad, me gusta mucho.

¿Qué mensaje le mandaría a los jóvenes creadores de contenido que sueñan con llegar a tener algo tan grande como lo que usted ha logrado?

Pues mira, básicamente es que yo empecé por hobby, sin presiones. De hecho, ahora tengo el partidazo de Youtubers y me han preguntado si siento presión de que el siguiente sea increíble. Mi respuesta es: sin presión. Que sea algo que te divierta, que lo pases bien, que no lo hagas obligado. Al final, si tú disfrutas mientras creas tu contenido, eso se transmite a la gente que te está viendo, y va a funcionar.