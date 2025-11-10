Dos duelos directos para definir el rumbo del Málaga CF

Los resultados de las últimas dos jornadas han dejado al Málaga CF en una situación comprometida en la clasificación de LaLiga Hypermotion y a Sergio Pellicer, de nuevo, en entredicho. El conjunto blanquiazul ha tirado a la basura cinco pintos en los descuentos de los partidos contra el Castellón (2-1) y el Córdoba (2-2) y eso le ha provocado, pese a la igualdad en la tabla, quedarse un solo punto por encima de los puestos de descenso cuando se está a punto de completarse el primer tercio de competición. Este retorno a la mala senda hacen que los dos próximos encuentros ante la Cultural Leonesa (fuera) y el Mirandés (casa) sean de vital importancia para el equipo blanquiazul y su entrenador.

Dos partidos claves

Salvo giro radical de los acontecimientos, Sergio Pellicer va a ser el entrenador del Málaga CF, al menos, en el partido del próximo lunes (20.30 horas) frente a la Cultural Leonesa. Un resultado positivo aliviaría las tensiones, pero un nuevo tropiezo podría llevar a los dirigentes de Martiricos a tomar decisiones drásticas con respecto al banquillo. Pellicer, tras salvar varios momentos complicados esta temporada, se la volverá a jugar en el Reino de León. Superó situaciones complicadas con las victorias ante el Deportivo de la Coruña (4-1) y el Andorra (3-0), ambas en La Rosaleda, y ahora se puede jugar el puesto a domicilio, donde los blanquiazules no suman desde finales de agosto.

El partido en León es capital para no caer a los puestos de descenso. El Málaga CF, con 15 puntos, está solo uno por encima de los puestos de descenso... y de su próximo rival, la Cultural Leonesa. El equipo que comanda ‘Cuco’ Ziganda desde la destitución de Raúl Llona es 20º, con 14 puntos, así que lo del próximo lunes va a ser un duelo directo entre dos clubes que luchan ahora mismo por salir de la zona baja de la tabla. Las distancias todavía no son grandes en LaLiga Hypermotion -hay 7 puntos entre el play off y el descenso-, pero el Málaga CF necesita encadenar ya dos buenos resultados para alejarse de la quema y asentarse, como mínimo, en la zona media.

Y ese par de resultados óptimos deben llegar en la visita a León y frente al Mirandés, próximo encuentro de los blanquiazules en La Rosaleda. Tras visitar a la ‘Cultu’, el Málaga CF recibirá a otro de los equipos que está en puestos de descenso. El Mirandés es penúltimo con 12 puntos, solo por delante de un hundido Zaragoza (6 puntos), y para los blanquiazules es muy importante que esos tres puntos se queden en casa. Si la cosa va bien en León, Pellicer seguirá siendo el técnico frente al Mirandés. Si no, nadie puede asegurar nada...

Vuelta al trabajo

El equipo blanquiazul regresó en la tarde de este lunes a los entrenamientos con Sergio Pellicer al frente del equipo. La plantilla malaguista trabajó en las instalaciones de La Rosaleda y ahora tiene por delante una larga semana hasta que llegue el momento de resarcirse, el próximo lunes en el campo de la Cultural Leonesa.

En el entrenamiento de este lunes, estuvieron al margen Juanpe (lesión muscular en el cuádriceps izquierdo), Darko Brasanac (molestias en la rodilla), Montero (por gestión de carga física) y Chupe (lesión en el bíceps femoral), además de los lesionados de larga duración: Luismi, Moussa, Ramón y Álex Pastor. Tampoco estuvo con el equipo Aaron Ochoa, convocado por Irlanda sub-19.