El Málaga CF busca rival en la segunda ronda de la Copa del Rey

Después del partido contra el Córdoba, el Málaga CF y su afición hacen un pequeño alto en el camino en LaLiga Hypermotion porque la Copa del Rey vuelve a escena. Al menos, este martes, a partir de las 13.00 horas, para que el salón de Las Rozas acoja el sorteo de la segunda ronda, donde el equipo blanquiazul espera a un nuevo contendiente copero con el billete a los dieciseisavos de final como gran objetivo.

El conjunto de Martiricos es el único representante malagueño que queda en liza. El Antequera CF cedió en los penaltis contra el Real Murcia y el Juventud Torremolinos perdió en su visita al Torrent. Los de Sergio Pellicer, con el firme objetivo de hacer un buen papel en esta competición, se tomaron la revancha frente al CD Estepona en el segundo capítulo del derbi provincial para ganar por 1-3.

Imagen del CD Estepona-Málaga CF de la primera ronda. / Agencia

Separación geográfica

Así, el Málaga CF se convirtió en uno de los 56 equipos que ahora se enfrentan a un nuevo sorteo. Lo cierto es que la ronda inaugural no dejó demasiadas sorpresas. Apenas el Real Oviedo, de Primera División, y el Real Valladolid, Las Palmas, el Castellón y el Córdoba, todos ellos de LaLiga Hypermotion, han sido los únicos equipos profesionales que no sellaron su clasificación ante rivales de inferior categoría.

El azar vuelve a tomar protagonismo, aunque con novedades en lo que se refiere al sorteo. La temporada 2025/26 ha traído a la Copa del Rey la nueva norma de los criterios geográficos para concentrar lo máximo posible -o al menos intentarlo- las eliminatorias, favoreciendo el desplazamiento de las aficiones. La primera ronda dividió al país en cuatro partes y ahora solo se hará en dos.

56 participantes

Aún quedan exentos de competición los cuatro participantes de la Supercopa de España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao. Sí entrarán en el sorteo en los dieciseisavos. Hasta entonces, 56 equipos se juegan un billete y se distribuyen de la siguiente forma:

Primera División (15): Girona, Valencia, Getafe, Real Sociedad, Sevilla, Elche, Osasuna, Mallorca, Rayo Vallecano, Villarreal, Levante, Celta, Alavés, Betis y Espanyol.

Segunda División (17): Málaga CF, Burgos, Racing de Santander, Cádiz, Granada, Cultural Leonesa, Albacete, Huesca, Zaragoza, Ceuta, Sporting, Leganés, Mirandés, Almería, Eibar, Deportivo de La Coruña y Andorra.

Primera Federación (10): Racing de Ferrol, Talavera, Guadalajara, Tenerife, Sabadell, Cartagena, Pontevedra, Ponferradina, Real Murcia y Eldense.

Segunda Federación (11): CD Extremadura, Ebro, Torrent, Navalcarnero, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis, Quintanar del Rey, Atlético Antoniano, Real Ávila y Atlético Baleares.

Tercera Federación (2): Cieza y Portugalete

Copa Federación (1): Ourense CF.

Los emparejamientos dependerán de cómo hayan quedado los dos grupos de la RFEF, pero el Málaga CF se enfrentará a un equipo de Segunda o de Primera Federación. En caso de ser un rival de inferior categoría, se jugará en su estadio. Si bien los de Martiricos tienen que disputarse el pase a los dieciseisavos contra un rival de LaLiga Hypermotion, el equipo local será el que primero haya salido en el sorteo.

Fechas

Las eliminatorias se jugarán del 2 al 4 de diciembre. En clave blanquiazul, a los de Pellicer les pilla entre dos grandes partidos. Primero se jugará la visita a Pucela contra el Real Valladolid (29 de noviembre) y después, pasada la segunda ronda de la Copa, el Real Zaragoza llegará a La Rosaleda (8 de diciembre).