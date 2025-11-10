El Málaga CF, en el vagón que elude por un punto el descenso

El Málaga CF no podrá mejorar hasta el lunes 17 una décimoséptima posición que lo mantiene con apenas un punto de renta sobre el descenso. El empate ante el Córdoba le ha permitido a Granada y Mirandés, que siguen en la zona de descenso, recortarle dos puntos de diferencia. La escuadra nazarí marca junto a la Cultural Leonesa, con 14 puntos, un camino hacia Primera Federación donde también se encuentra un Zaragoza que sigue colista, con apenas un triunfo y tres empates en 13 jornadas.

Los de Pellicer se encuentran en un vagón de cola que aún saca una mínima renta de un punto sobre las cuatro posiciones de descenso. Ahí figuran además Leganés, Real Sociedad B, Huesca y Castellón, que visita este lunes al Burgos (20.30 horas). La irregular marcha de los blanquiazules ponen de manifiesto la igualdad de la categoría, pero preocupa en especial esa fragilidad que muestran lejos de Marticos, así como la falta de concentración en los minutos finales de cada encuentro.

Descuentos fatídicos

Los tropiezos que han costado hasta cinco puntos en las últimas dos jornadas disputadas se fraguaron ya en el tiempo de descuento. Han sido tres goles encajados cuando la masa social malaguista miraba al reloj con los mismos nervios ya generados cada vez que se alcanza el 90 con tablas o un único tanto de ventaja. Viene una semana larga, puesto que para el Málaga CF no habrá jornada durante el fin de semana, al quedar demorado hasta el lunes ese trascendental duelo por la permanencia que representa la visita al estadio de la Cultural Leonesa (20.30 horas).