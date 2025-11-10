El Málaga CF vuelve al trabajo con Pellicer al mando y muchas bajas

El Málaga CF vuelve a los entrenamientos tras el revés sufrido el sábado frente al Córdoba en La Rosaleda. La plantilla blanquiazul regresó al trabajo en la tarde de este lunes en una sesión en el anexo de Martiricos en el que los focos estuvieron sobre Sergio Pellicer, de nuevo cuestionado tras los últimos malos resultados, y en el que el equipo volvió a contar con múltiples ausencias tras las nuevas lesiones sufridas en el último encuentro.

Muchas bajas

En el entrenamiento de este lunes, estuvieron al margen Juanpe (lesión muscular en el cuádriceps izquierdo), Darko Brasanac (molestias en la rodilla izquierda), Montero (por gestión de carga física) y Chupe (lesión en el bíceps femoral), además de los lesionados de larga duración: Luismi, Moussa, Ramón y Álex Pastor. Tampoco estuvo con el equipo Aaron Ochoa, convocado por Irlanda sub-19 para esta ventana internacional. El central del filial, Ángel Recio también se quedó en el gimnasio tras jugar este domingo en la victoria del Atlético Malagueño frente al UCAM Murcia.

Sesión de recuperación

Los futbolistas que acumularon más minutos frente al Córdoba hicieron una sesión de recuperación alternando trabajo específico sobre el césped y ejercicios en el gimnasio. El resto se ejercitó con normalidad a las órdenes de Pellicer en una sesión que dio comienzo sobre las 18.00 horas en el anexo.

Este martes, el plantel blanquiazul volverá a entrenarse en las instalaciones de La Rosaleda. En este caso volverá al horario habitual en una sesión matinal que dará comienzo a partir de las 10.30 horas.