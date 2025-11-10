Una semana muy larga para el Málaga CF

Cuando se dan malos resultados, lo que desea todo el mundo, jugadores y afición, es que el próximo partido llegue lo más pronto posible para borrar esas malas sensaciones e intentar convertir esa sensación de desasosiego en alegría con un resultado positivo. Pero en este caso el Málaga CF, tras el fatídico desenlace del encuentro frente al Córdoba, tendrá que esperar hasta el próximo lunes para volver a competir.

Sin partido hasta el lunes

Será el primer partido en lunes para el conjunto blanquiazul en LaLiga Hypermotion. Y llega justo en un momento donde la ansiedad por recuperar una senda positiva se acrecienta. El Málaga CF visita este próximo lunes a la Cultural Leonesa (20.30 horas) en el partido que cerrará la jornada 14 de competición y pondrá fin al primer tercio de competición. El equipo regresa en la tarde de este mismo lunes a los entrenamientos y tendrá por delante una semana muy larga de reflexión y trabajo para preparar el encuentro en el Reino de León.

En total, habrá nueve días de diferencia entre el empate ante el Córdoba en La Rosaleda y el choque frente a los leoneses. El derbi andaluz del pasado sábado concluyó con horribles sensaciones, volviendo a dejar escapar puntos en el descuento y con una crispación creciente contra los jugadores y, sobre todo, Sergio Pellicer.

Dinámica muy negativa

Por segunda semana consecutiva, el Málaga CF tiró el partido al borde del pitido final. En Castellón, ganaba por 0-1 y encajó dos tantos en el descuento y se marchó de vacío. Y ante el Córdoba cedió el empate 2-2 en el minuto 101, frente a un rival con un jugador menos. Cinco puntos entre ambos encuentros que se fueron al limbo y que tendrían al equipo blanquiazul en una situación completamente diferente en la tabla.

La semana será muy larga para hablar de muchas cosas. Árbitros, errores en los minutos finales... pero, principalmente, de la situación de Sergio Pellicer. Todo hace indicar que el técnico de Nules se va a sentar en el banquillo frente a la Cultural Leonesa. Pero su figura cada vez está más en entredicho y en ese encuentro volverá a estar ante una 'final'.