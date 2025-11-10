Sorteo de la segunda ronda de Copa: Los 12 posibles rivales del Málaga CF

El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey se celebrará este martes 11 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el Málaga CF, clasificado para esta ronda tras doblegar en la anterior al Estepona (1-3), ya conoce sus posibles rivales. Como en el anterior sorteo, la RFEF ha dividido a los equipos en liza por criterios geográficos y en esta ocasión ha creado dos grupos, con el equipo blanquiazul encuadrado en el Grupo 2.

El Málaga CF ya sabe cuáles pueden ser sus posibles rivales, teniendo en cuenta los condicionantes del sorteo, donde los equipos de inferior categoría irán quedando emparejados con los de mayor. Así que, viendo la composición del Grupo 2, a los blanquiazules solo les puede tocar un equipo de Primera Federación o Segunda División. Lo más probable es que sea de Primera Federación, aunque habrá dos clubes de la categoría de plata de este grupo que tengan que verse las caras entre ellos. Por ejemplo, podría darse un derbi andaluz con el Cádiz, el Granada o el Almería.

Posibles rivales del Málaga CF

Así las cosas, los posibles rivales del Málaga CF de Primera Federación son Eldense, Cartagena, Real Murcia, Tenerife, CD Guadalajara y Talavera de la Reina, mientras que los que le podrían tocar de su misma categoría son Almería, Granada, Cádiz, Ceuta, Leganés y Albacete.

En caso de enfrentarse a un equipo de Primera RFEF, el Málaga CF jugaría esta segunda eliminatoria también fuera de casa. Si el rival es de Segunda, dependerá del orden de extracción de las bolas -el equipo que salga primero actuará de local-.

Se jugarán 28 eliminatorias a partido único, de los que saldrán 28 ganadores que se unirán a Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic -exentos por participar en la Supercopa de España- en los dieciseisavos de final. Los encuentros de esta segunda ronda de la Copa se disputarán del 2 al 4 de diciembre.

Composición de los grupos

GRUPO 2

PRIMERA DIVISIÓN: VILLARREAL CF, REAL BETIS BALOMPIÉ, VALENCIA CF, SEVILLA FC, LEVANTE UD, ELCHE CF, RAYO VALLECANO DE MADRID, GETAFE CF.

SEGUNDA DIVISIÓN: UD ALMERÍA, GRANADA CF, CÁDIZ CF, MÁLAGA CF, AD CEUTA FC, CD LEGANÉS, ALBACETE BALOMPIÉ.

PRIMERA FEDERACIÓN: CD ELDENSE, FC CARTAGENA, REAL MURCIA CF, CD TENERIFE, CD GUADALAJARA, CF TALAVERA DE LA REINA.

SEGUNDA FEDERACIÓN: TORRENT CF, CLUB ATLÉTICO ANTONIANO, REAL ÁVILA CF, CDA NAVALCARNERO, CD EXTREMADURA, CD QUINTANAR DEL REY.

TERCERA FEDERACIÓN: CD CIEZA.

GRUPO 1

PRIMERA DIVISIÓN: RC CELTA DE VIGO, REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, DEPORTIVO ALAVÉS, CA OSASUNA, RCD MALLORCA, RCD ESPANYOL DE BARCELONA, GIRONA FC.

SEGUNDA DIVISIÓN: CD MIRANDÉS, REAL RACING CLUB DE SANTANDER, SD EIBAR, REAL SPORTING DE GIJÓN, BURGOS CF, RC DEPORTIVO, CyD LEONESA, SD HUESCA, REAL ZARAGOZA, FC ANDORRA.

PRIMERA FEDERACIÓN: RACING CLUB FERROL, SD PONFERRADINA, PONTEVEDRA CF, CE SABADELL FC.

SEGUNDA FEDERACIÓN: CD NUMANCIA DE SORIA, CD ATLÉTICO BALEARES, UE SANT ANDREU, REUS FC REDDIS, CD EBRO.

TERCERA FEDERACIÓN: CLUB PORTUGALETE.

COPA FEDERACIÓN: OURENSE CF.