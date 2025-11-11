Sorteo
Copa del Rey: CF Talavera de la Reina-Málaga CF en la segunda ronda
El equipo blanquiazul se tendrá que trasladar hasta Toledo para jugar contra un rival de Primera RFEF del 2 al 4 de diciembre
El Málaga CF se enfrentará al CF Talavera de la Reina en la Copa del Rey. Este es el emparejamiento que ha determinado el sorteo, celebrado este martes en el tradicional salón Luis Aragonés de la Federación Española de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, para disputar la segunda ronda del torneo del k.o entre el 2 y el 4 de diciembre. Al ser contra un rival de inferior categoría, el partido se jugará en el Estadio El Prado.
Desplazamiento a Toledo
La competición ha vuelto a repetir la separación geográfica, esta vez con dos grupos separados en los equipos más situados al norte y el resto de España con el objetivo de reducir costes para los equipos más modestos y poder facilitar el desplazamiento de las aficiones. Andalucía había quedado encuadrada con Murcia, Comunidad Valenciana, Ceuta, Madrid, Extremadura o Canarias. Finalmente, Castilla-La Mancha es el viaje asignado.
Un equipo de Primera RFEF será el que ponga a prueba ahora a los blanquiazules y a su objetivo de ofrecer una gran versión en esta Copa del Rey. El primer paso ya se dio con el 1-3 frente al CD Estepona. El próximo reto es el Talavera de la Reina. El equipo de Toledo también eliminó con suficiencia al Rayo Majadahonda -una categoría inferior- en la primera ronda después del 1-4 en el estadio de los madrileños.
Viejos 'conocidos'
En cambio, la situación en Liga no se parece tanto. El equipo toledano ha sumado 12 puntos en 11 partidos con un balance de tres victorias, tres empates y cinco derrotas. En un contexto muy similar al del Málaga CF, es el equipo que precede a los puestos de descenso. Por lo que habrá que ver cómo llegan las dinámicas para ese partido de Copa.
No obstante, el Talavera es un rival que trae muy buenos recuerdos para la afición blanquiazul, aunque no es exactamente el mismo que el de entonces. Este CF Talavera de la Reina es el heredero del Talavera CF con el que compartió grupo el Málaga CF en la Segunda División B en la temporada 1997/98 y que acabó dándole el ascenso al fútbol profesional.
Además, allí también milita Bilal Ouacharaf. Llegó muy joven a La Academia como canterano y, después no encontrar un hueco estable en el primer equipo, el club y el jugador acordaron rescindir el contrato en enero de 2024. Ahora sus caminos se vuelven a encontrar.
Fechas
La eliminatoria entre los de Martiricos y los toledanos se jugará del 2 al 4 de diciembre, con fecha y horario aún por determinar. En clave blanquiazul, a los de Pellicer les pilla de paso entre dos grandes partidos de LaLiga Hypermotion. Primero se jugará la visita a Pucela contra el Real Valladolid (29 de noviembre) y después, pasada la segunda ronda de la Copa, el Real Zaragoza llegará a La Rosaleda (8 de diciembre).
