Entrenamiento
El Málaga CF recupera a Montero
El central se reincorporó con el grupo después de haberse quedado este lunes en el gimnasio para controlar la carga física
El Málaga CF volvió este martes a los entrenamientos con la novedad del regreso de Javi Montero. El equipo blanquiazul, en una semana atípica hasta el próximo lunes del partido contra la Cultural Leonesa, se puso manos a la obra para preparar su siguiente encuentro. Es un examen muy serio el que afronta la plantilla, también para el futuro de Sergio Pellicer, y desde ya lo hará con el central recuperado.
Montero, única novedad
Montero se quedó en el gimnasio en la vuelta al trabajo este pasado lunes para controlar la carga física. No parece haber ido a más esa torsión en el dedo con la que terminó ante el Córdoba y ahora ha sido de la partida en una sesión de entrenamiento marcada por labores técnico-tácticas específicas a caballo entre el Anexo y el campo principal de La Rosaleda.
La enfermería no dio mayores novedades. Darko continuó con sus problemas de rodilla al margen de grupo, trabajando en las galerías interiores. Juanpe y Chupete siguen trabajando en sus respectivas lesiones musculares, a la vez que los lesionados de larga duración Moussa, Ramón, Luismi y Álex Pastor. También está Aarón Ochoa al margen del grupo, concentrado con la selección sub-19 de Irlanda.
Jornada de descanso
El equipo descansa este miércoles. Día importante para limpiar las cabezas y descargar el físico porque el Málaga CF, más allá de merodear el descenso con solo un punto de ventaja, se la juega el próximo lunes en León. Será el jueves, a partir de las 10.30 horas, cuando el grupo vuelva a trabajar en La Rosaleda. Entonces, máxima concentración para volver a ganar lejos de casa por primera vez desde agosto y con cinco derrotas consecutivas a domicilio desde entonces.
- La conexión entre el Bulevar Adolfo Suárez y la Ronda Oeste, más en el aire que nunca
- Una ruta de senderismo en Málaga con pasarelas, molinos y un puente romano: pasa por dos de los pueblos más bonitos para visitar en otoño
- El precio de la vivienda en Málaga se dispara un 40% en cuatro años y advierten de su ritmo «no sostenible»
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- El cierre repentino del hotel Sonder by Marriott en Málaga deja a cientos de huéspedes y trabajadores en el limbo
- El mejor sabor de boca en la Feria del Jamón de Campillos
- Los trabajadores de la EMT de Málaga barajan un paro parcial en el arranque del alumbrado de Navidad
- DJ MaRiiO: «Íbamos a jugar en Latinoamérica, pero al salir la opción de La Rosaleda, ni lo pensé»