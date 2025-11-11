El Málaga CF recupera a Montero

El Málaga CF volvió este martes a los entrenamientos con la novedad del regreso de Javi Montero. El equipo blanquiazul, en una semana atípica hasta el próximo lunes del partido contra la Cultural Leonesa, se puso manos a la obra para preparar su siguiente encuentro. Es un examen muy serio el que afronta la plantilla, también para el futuro de Sergio Pellicer, y desde ya lo hará con el central recuperado.

Montero, única novedad

Montero se quedó en el gimnasio en la vuelta al trabajo este pasado lunes para controlar la carga física. No parece haber ido a más esa torsión en el dedo con la que terminó ante el Córdoba y ahora ha sido de la partida en una sesión de entrenamiento marcada por labores técnico-tácticas específicas a caballo entre el Anexo y el campo principal de La Rosaleda.

Juanpe y Ochoa serán baja en León. / Málaga CF

La enfermería no dio mayores novedades. Darko continuó con sus problemas de rodilla al margen de grupo, trabajando en las galerías interiores. Juanpe y Chupete siguen trabajando en sus respectivas lesiones musculares, a la vez que los lesionados de larga duración Moussa, Ramón, Luismi y Álex Pastor. También está Aarón Ochoa al margen del grupo, concentrado con la selección sub-19 de Irlanda.

Jornada de descanso

El equipo descansa este miércoles. Día importante para limpiar las cabezas y descargar el físico porque el Málaga CF, más allá de merodear el descenso con solo un punto de ventaja, se la juega el próximo lunes en León. Será el jueves, a partir de las 10.30 horas, cuando el grupo vuelva a trabajar en La Rosaleda. Entonces, máxima concentración para volver a ganar lejos de casa por primera vez desde agosto y con cinco derrotas consecutivas a domicilio desde entonces.