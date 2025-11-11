¿Qué le pasa al Málaga CF cuando va ganando?

Es tremendamente difícil ganar en una categoría como LaLiga Hypermotion y al Málaga CF se le están cayendo los puntos por todos lados. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que se hace el entorno de Martiricos. También dentro del vestuario, pero sin encontrar respuesta y no es una buena noticia porque, de las 13 jornadas disputadas hasta el momento, los blanquiazules se han puesto en ocho encuentros por delante en el marcador y la mitad han acabado en empate o en derrota.

El Málaga CF se está desangrando cuando lo tiene todo a favor. Dani Lorenzo hablaba de la gestión de las emociones. Larrubia ponía el foco en la concentración. Al menos, el discurso de «los pequeños detalles» parece haber quedado a un lado después de que la montaña se haya hecho imponente y es que son 10 puntos los que se han escapado con este tipo de situaciones.

10 puntos a la basura

El 2-2 contra el Granada empezó marcando el camino. Entonces, un doblete de Chupete puso en pie a La Rosaleda ante un conjunto nazarí que venía a cero en la jornada cuatro. Los de Pacheta consiguieron el empate final y rozaron la victoria. Después llegó el 2-1 en el campo del Burgos. Dani Lorenzo adelantó al Málaga CF con un gol tempranero, pero una de las grandes lacras del curso, los centros laterales, terminaron con la esperanza en El Plantío. Remontada para los locales.

Las últimas semanas han sido especialmente sensible para el casillero de los de Martiricos. Primero vino el Castellón. El gol de Eneko Jauregi y esa victoria momentánea hasta el minuto 90 pusieron en la punta de los dedos el primer triunfo a domicilio desde el mes de agosto. La realidad terminó superando a la ficción con ese descuento inverosímil que acabó con el 2-1 de los de Pablo Hernández.

El derbi contra el Córdoba no dejó perdida una ventaja, sino dos. Marcó Rafa y Adri Fuentes respondió un par de jugadas después. El sevillano volvió a adelantar al Málaga CF en el minuto 89, pero el equipo se dejó ir con el tanto de Diego Bri en el 101... siendo el final en el 102. Ese partido acabó en empate, pero la sensación de derrota no pudo ser mayor.

Temporada 24/25

Sin embargo, es un mal que viene sufriendo el equipo desde la temporada anterior, especialmente en los malos momentos. El equipo empezó pecando de poca experiencia en su regreso a Segunda División. El debut en el campo del Racing de Ferrol pudo haber dejado sensaciones espectaculares si Jauregi, entonces con el conjunto gallego, no hubiese empatado por partida doble los goles de Kevin y Antoñito Cordero.

Aquel fue un punto de inflexión para el Málaga CF, convirtiéndose en un equipo férreo y al que era muy difícil marcarle un gol. Fue por momentos la mejor defensa de la categoría y Alfonso Herrero recibió el premio a mejor jugador de Segunda durante el mes de noviembre. No fue hasta diciembre cuando volvió a ocurrir con aquel 1-1 frente al Almería en La Rosaleda.

Rafa fue el gran héroe del Málaga CF ante el Córdoba CF. / Gregorio Marrero

Pero el equipo se hundió en los meses de enero/febrero. Más allá de todas las derrotas que terminaron por venir después y que complicaron la permanencia hasta el final, hubo tres tropiezos muy severos: Mirandés (3-2), Real Zaragoza (1-2) y Racing de Santander (2-1). Los tres coinciden en que los blanquiazules empezaron ganando el partido y, de alguna forma o de otra, el rival acabó haciéndose con los tres puntos, dejando al Málaga CF a cero en esa racha.

Tarea pendiente

Entonces, fueron cinco partidos. Esta temporada, con mucho camino aún por delante, ya va por cuatro encuentros con un saldo de -10 puntos. Los dos últimos, por si fuera poco, de forma consecutiva. ¿De qué Málaga CF estaríamos hablando si hubiese conservado 10 puntos o al menos la mitad de ellos? La clasificación sería otra radicalmente distinta. En cuanto a sensaciones, un equipo duro, férreo y consistente. La realidad está bastante lejos. Ya es difícil que este Málaga CF marque un gol, regalar ventajas no parece lo idóneo. La tarea debe ser inmediata.