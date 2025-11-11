El CF Talavera ya espera al Málaga CF con ganas de vengar el ascenso de 1998

La Copa del Rey ha querido que la historia y el fútbol se vuelvan a reencontrar con el Málaga CF y el CF Talavera de la Reina como protagonistas. El equipo blanquiazul le arrebató en 1998 al desaparecido Talavera CF el ascenso a Segunda División y ahora su heredero le busca revancha en la segunda ronda del torneo del k.o.

Una historia de revancha

Diego Nogales, entrenador del conjunto manchego, no era consciente de aquel capítulo, "pero sí es cierto que hay algo pendiente con el Málaga CF del año 1998, un ascenso frustrado a Segunda División que hubiera sido un acontecimiento grandioso para el Talavera. Un punto más de motivación para nosotros de cara a afrontar el partido cuando nos toque".

No obstante, no tardó en deshacerse en elogios con su rival copero: "Para mantener la ilusión de la Copa nada mejor que un club grande de nuestro país. El Málaga CF lo es independientemente de la categoría en la que esté. Muy contentos con ese rival y con que genere mucha ilusión a la plantilla y a la ciudad", a lo que añadió: "Es un ambiente perfecto para vivirlo y el Málaga CF es un club histórico. Nosotros les hemos visto jugar en Europa y llegar muy adelante en competiciones europeas. Es un equipo muy grande y lo vamos a disfrutar".

Bilal se reencuentra con el Málaga CF

Bilal Ouacharaf sabe bien a lo que se enfrenta después de haber pertenecido al Málaga CF hasta enero de 2024. "Es un partido muy especial para mí. Ha sido mi casa durante siete temporadas y tengo muchos amigos. Muy contento", reconoció el lateral derecho formado en La Academia.

Bilal, durante un entrenamiento con el Málaga CF. / Málaga CF

De hecho, compartió vestuario con muchos de los futbolistas que hoy son protagonistas con Sergio Pellicer: "La mayoría de los que están jugando han sido compañeros míos, son todos muy jóvenes. Tienen un equipazo, ya le chivaré al míster algunos detalles. Puedo dar algunas pinceladas de mis amigos y ver si les podemos ganar, que es la intención", avisando también de la marea blanquiazul: "Seguramente se desplace mucha gente porque hay mucha masa social en Málaga. Tienen una afición increíble. Si tienen la oportunidad de venir, van a estar bastantes".

Reivindicación

Aunque su mensaje, en la línea del entrenador, es el mismo: "Esperemos tener la revancha". "Con más ganas que nunca de demostrar que estoy muy contento en Talavera, que el equipo está preparado para pasar esa ronda. Para mí es especial, pero yo defiendo los colores del Talavera y a ganar el partido. No pienso en otra cosa que no sea ganar", cerró.