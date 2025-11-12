Jugada polémica
El CTA confirma el fuera de juego en el gol de Jauregi del Málaga CF-Córdoba CF
También asumen que la tarjeta roja a Carlos Albarrán después de la entrada a Larrubia no debería haber sido sancionada de tal gravedad
El Comité Técnico de Árbitros (CTA) analiza desde esta temporada varias jugadas polémicas en el programa Tiempo de Revisión y el Málaga CF-Córdoba CF ha sido especialmente protagonista. El colegiado Orellana Cid dejó contentos a muy pocos en el Málaga CF y el comité ha confirmado el fuera de juego de Eneko Jauregi en su gol, además de afirmar que la roja de Carlos Albarrán en la falta a Larrubia no debería haber sido sancionada como tal.
Lo cierto es que el gol del delantero vasco ha despertado todo tipo de análisis desde la noche del sábado. También lo hizo entre el árbitro sevillano y Milla Alvéndiz, colegiado del VAR, en una revisión que se alargó hasta los siete minutos y es que el delantero se encuentra por milímetros adelantado en el momento en el que Adrián Niño entra en contacto con el balón, pero que acaba en un despeje en forma de pase de un jugador del Córdoba.
Gol tras fuera de juego
Ahora, el CTA le da la razón con uno de los supuestos de la regla 11 en la que se debe señalar fuera de juego: "Un jugador en fuera de juego se considera que saca ventaja si juega un balón que ha rebotado o ha sido desviado por un adversario de forma forzada sin que exista una acción deliberada de forma clara por parte de este último como es el caso".
"Se considera que el toque del defensor del Córdoba no constituye una acción deliberada, sino una reacción forzada y sin control. Por tanto, el jugador del Málaga CF que marca gol se beneficia de su posición incorrecta y el gol debe ser anulado conforme a la interpretación actual de la regla 11", añade.
Roja a Albarrán sobre Larrubia
No fue la única acción polémica después de que Orellana Cid señalara tarjeta roja a Carlos Albarrán cuando Larrubia se marchaba en solitario. "La clave en la jugada es si consideramos que podía llegar al balón. En la secuencia se observa que el defensor toca el balón y provoca un rebote en el atacante que hace que se modifique la trayectoria y genera dudas sobre la continuidad de la jugada en dirección a portería", y sentencia: "No se cumple el 100% de los condicionantes necesarios, por lo que la tarjeta roja no debió ser mostrada".
