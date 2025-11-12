Fecha y horario del CF Talavera de la Reina-Málaga CF de Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este miércoles las fechas y los horarios de las 56 eliminatorias que se disputarán en la segunda ronda de la Copa del Rey. El Málaga CF se enfrentará al CF Talavera de la Reina en el Estadio Municipal El Prado.

Fecha y horario

El partido tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre en Toledo, a partir de las 20.00 horas. El equipo manchego disputa su primer encuentro como local esta competición después de ganar a domicilio por 1-4 al Rayo Majadahonda, mientras que los blanquiazules seguirán como visitantes ante un rival de una categoría inferior tras eliminar en primera ronda al CD Estepona (1-3).

Le ha caído bien encuadrado el partido al Málaga CF porque tiene tantos días de descanso por delante como por detrás con sus duelos ligueros de Segunda División. El sábado 29 de noviembre se desplaza hasta Pucela para jugar contra el Real Valladolid y retomará LaLiga Hypermotion el domingo 8 de diciembre contra el Real Zaragoza, colista desmarcado de la categoría.

Sin televisión por ahora

Lo que queda en el alambre es la televisión del encuentro de la Copa del Rey. Movistar y Teledeporte han dado prioridad a los equipos de Primera División y también al CD Tenerife-Granada CF. Por lo que el Málaga CF y el CF Talavera de la Reina quedan a expensas de las autonómicas para que el encuentro se pueda ver en directo. Andalucía Televisión emitió el derbi provincial en la primera ronda. Habrá que ver qué es lo que ocurre esta vez.