Rival
Jon Pérez Bolo, nuevo entrenador del Huesca
El equipo del Alto Aragón, empatado con el Málaga CF en la clasificación, ya tiene sustituto en el banquillo para Sergio Guilló
EFE
La SD Huesca ha alcanzado un acuerdo con Jon Pérez Bolo (Bilbao, 1974) para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo azulgrana. El técnico vasco asume el reto de dirigir al conjunto oscense en LaLiga Hypermotion, aportando su amplia experiencia y conocimiento de la categoría, según ha informado el club en un comunicado.
El entrenador, que ha firmado hasta junio de 2027 y llega acompañado de Mere Hermoso como segundo entrenador, ha dirigido ya este miércoles el entrenamiento a sus nuevos jugadores. En estos momentos, empata con el Málaga CF a 15 puntos, justo por encima del descenso.
Con una dilatada trayectoria en los banquillos, Bolo comenzó su carrera en el Arenas de Getxo, club con el que logró el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Posteriormente, dirigió a la SD Ponferradina, donde logró un nuevo ascenso de Segunda B a Segunda A, y con el que permaneció durante cuatro temporadas, antes de pasar por el Real Oviedo y el Burgos CF, acumulando en total más de 190 partidos en Segunda División.
Bolo fue un destacado delantero con una larga trayectoria en el fútbol profesional, militando en clubes como Athletic Club, Rayo Vallecano, CA Osasuna o Gimnàstic de Tarragona, entre otros, antes de iniciar su carrera como entrenador, faceta en la que combina orden, dinamismo y una fuerte exigencia competitiva.
