Málaga CF: Las dudas y las urgencias de Pellicer

El Málaga CF vuelve este jueves a los entrenamientos, a partir de las 10.30 horas, en una semana atípica en lo que al fútbol se refiere. Jugó el pasado sábado contra el Córdoba CF y no volverá a hacerlo hasta el próximo lunes para cerrar la jornada 14 de LaLiga Hypermotion contra la Cultural Leonesa. Un partido señalado en rojo para el futuro de Sergio Pellicer con muchas dudas que solventar y otras tantas urgencias que acometer.

El equipo se la juega. Ya demostró que 70 minutos buenos no le valieron ante el Castellón porque los de Pablo Hernández le remontaron en uno de esos descuentos fatídicos. Tampoco hubo especial regularidad en el último derbi andaluz. Por eso el del lunes no es un partido más. Estarán de baja los lesionados Chupete, Juanpe, Moussa, Ramón, Luismi y Pastor (sin ficha), además del internacional Aarón Ochoa, convocado con la sub-19 de Irlanda.

¿Cambios en el once?

Hasta el momento, es cierto que Pellicer había propuesto un once más o menos parecido, pero también lo es que hay piezas importantes que se han ido y que hay otras que también pueden llegar. Por ejemplo, Juanpe se perderá casi un mes de competición después de lesionarse el cuádriceps de la pierna izquierda. Con Brasanac entre algodones por unas molestias en la rodilla, las opciones se reducen a Izan Merino como único perfil defensivo, aunque no ha contado con muchos minutos desde el Mundial.

Otra situación es la que se le presenta al cuerpo técnico en el lado derecho. Con las lesiones de Carlos Puga y Jokin Gabilondo, el canterano Rafita se ha hecho imprescindible en el carril diestro. El granadino volvió a la convocatoria el sábado casi dos meses después de su lesión. Antes estaba siendo uno de los mejores laterales de la categoría. Su entrada ahora se podría ver dosificada, aunque fue Dorrio el que jugó como carrilero en los minutos finales contra el Córdoba.

Al que parece que pocos pueden quitar del once es a Rafa. Carlos Dotor se había asentado en la mediapunta en las últimas semanas, pero el sevillano es el blanquiazul que más veces ha visto puerta esta temporada. Eneko Jauregi/Adrián Niño y Joaquín Muñoz/Julen Lobete son otros de los debates posicionales que puede afrontar Pellicer en estos momentos y ahora necesita más que nunca acertar.

Nube negra lejos de La Rosaleda

Precisamente, parece que el Málaga CF se la juega en un contexto muy lejos de lo idílico. El conjunto blanquiazul afrontó varios retos en lo que parecía ser el inicio de una nueva era. Uno de ellos era mejorar el rendimiento como visitante -solo dos victorias la temporada 24/25-. El triunfo en Las Palmas hacía presagiar que el equipo empezaba siendo completamente otro, pero todo lo que ha venido después ha sido una nube negra lejos de La Rosaleda.

El Málaga CF empezó ganando como visitante en Las Palmas. / LaLiga

El Málaga CF suma en estos momentos cinco derrotas consecutivas como visitante, algunas de ellas muy hirientes: 1-0 contra el Huesca, 2-1 frente al Burgos, 3-0 ante el Racing de Santander, 2-0 en el campo del Leganés y el último 2-1 contra el Castellón. ¿Se puede permitir el grupo sumar una más a su casillero? ¿Qué ocurriría con el futuro de Pellicer si la Cultural Leonesa -en descenso- también acaba ganando a los blanquiazules?

Cuatro entrenamientos

La situación es crítica. Este miércoles ha sido un día importante para limpiar las cabezas y volver ahora a los entrenamientos con otros ánimos. La situación pesa, pero son cuatro las sesiones de trabajo que el equipo tiene por delante hasta emprender su desplazamiento a León. Este partido aparecía señalado en la calculadora para dar un salto en la clasificación y ahora queda de obligado cumplimiento para mantener cierta estabilidad.