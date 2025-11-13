Cultural Leonesa-Málaga CF: Un partido inédito en el fútbol español

El Málaga CF vivirá este lunes un partido para la historia. No por lo que pueda suceder sobre el césped, sino por ser la primera vez en su larga existencia que se enfrentará a la Cultural Leonesa. El Reino de León será el escenario de un choque inédito entre dos históricos del fútbol español. Ni como Málaga CF ni como CD Málaga. El equipo blanquiazul jamás se ha visto las caras en partido oficial con la ‘Cultu’, pese a que ambos han estado durante décadas entre las primeras categorías del fútbol español e incluso han compartido división.

En esta ocasión no hay que hablar de la visita a un estadio que se le da mal al Málaga CF. Ni tampoco bien. Ni regular. Directamente, no hay precedentes. Será la primera vez en la historia que el equipo blanquiazul visite el Reino de León. No lo ha hecho ni como Málaga CF ni como CD Málaga. Bajo ninguna denominación ni en ninguna competición, ni en Liga, ni en Copa, ni en promociones de ascenso o descenso. Nunca. Y eso que en ocasiones han compartido categoría, como en la 2023-24 en Primera RFEF o hace décadas en Segunda División, pero siempre en grupos diferentes. El CD Málaga y la ‘Cultu’ estuvieron muy cerca de coincidir en la máxima categoría, pero el descenso blanquiazul lo evitó. Solo una vez en la historia el equipo leonés ha estado en Primera, en la temporada 1955-56, y justo en la campaña anterior los de Martiricos perdieron la categoría.

El club malagueño ha tenido a lo largo de su historia muchísimos rivales, por encima de los 100 en Liga. Cifra que crece aún más si se suman los equipos a los que se ha enfrentado solo en Copa o en competiciones europeas. Pero nunca se vio las caras en partido oficial con la Cultural Leonesa. Cada vez es más complicado que esto le ocurra -salvo filiales- en categorías profesionales, más aún teniendo en cuenta que el equipo leonés ya es centenario -se fundó en 1923- y la creación del extinto CD Málaga data de 1933 -como CD Malacitano-.

En las anteriores campañas en Segunda División, desde que bajó en 2018, el Málaga CF sumó nuevos rivales ligueros a los que nunca había hecho frente. Mirandés, Fuenlabrada, Huesca, Rayo Majadahonda, Sabadell, Amorebieta, Andorra, Eldense... Luego en Primera RFEF sumó otros cuantos inéditos. Y este lunes añadirá uno nuevo a la cuenta, la Cultural Leonesa. Se ha visto las caras en varias temporadas con el otro equipo más representativo de la provincia leonesa, la SD Ponferradina, pero nunca contra los de la capital.

Partido clave

El primer encuentro de la historia entre estos dos clubes llega en un momento de la temporada clave para los blanquiazules. Se trata de un partido muy importante, que puede marcar el futuro del equipo y de su entrenador en esta temporada. Además, cobra una relevancia extra por la situación de ambos en la tabla. Ahora mismo, el Málaga CF se encuentra, con 15 puntos, solo uno por encima del descenso y de los del ‘Cuco’ Ziganda, 20º con 14 puntos. En caso de no obtener un resultado positivo en el Reino de León, los de Martiricos podrían caer a puestos de descenso y además podría provocarse un terremoto que acabase con su técnico destituido.