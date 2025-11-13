El Málaga CF, enfocado en la visita a la ‘Cultu’

Tras descansar el miércoles, la plantilla del Málaga CF regresó este jueves a los entrenamientos para seguir preparando la visita del próximo lunes a la Cultural Leonesa (20.30 horas). El equipo blanquiazul está centrado ya en la visita al Reino de León y completó su tercera sesión de la semana en el anexo, sin novedades en el apartado de los lesionados.

Brasanac, al margen

En el entrenamiento de este jueves volvió a trabajar al margen Darko Brasanac. El serbio se retiró antes del descenso en el partido frente al Córdoba pero se ha descartado una lesión notable. Sin embargo, sigue arrastrando unas molestias en la rodilla que le impiden ejercitarse con normalidad. Con el avance de la semana, parece complicado que pueda estar disponible para el choque del lunes en León, aunque todavía quedan tres entrenamientos.

Por lo demás, sin cambios en cuanto a los lesionados. Juanpe y Chupete siguen recuperándose de sus lesiones musculares. El atacante cordobés ya está en el tramo final y a lo largo de la próxima semana podría asomarse poco a poco por el césped junto al resto del equipo. Tampoco estuvieron presentes sobre el verde los lesionados de larga duración: Luismi, Moussa, Ramón y Álex Pastor (sin ficha).

Los de Sergio Pellicer acometerán una nueva carga de trabajo este viernes, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda. Tras el entrenamiento hablará el técnico de Nules en sala de prensa.