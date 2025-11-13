Montero: "Estamos cabreados por lo de las últimas dos jornadas"

Javi Montero habló este jueves en la sala de prensa de La Rosaleda en una semana difícil para el vestuario blanquiazul tras otro tropiezo en los minutos finales frente al Córdoba. El central blanquiazul dijo que el equipo está con "la máxima positividad de ir a León a por los tres puntos" y aseguró que ve a Sergio Pellicer "tranquilo" y "con ganas de darle la vuelta a esto".

Próximo partido: Cultural Leonesa

"Nosotros vamos con la misma mentalidad que en todos los partidos. Ir a ganar. Estamos trabajando esta semana para eso. Ganas y con trabajo. Con la máxima positividad de ir León a conseguir los tres puntos".

Sensaciones personales

"A nivel personal estoy muy bien. No se está dando a nivel colectivo. Cada partido es un mundo. Siempre quiero dar más en el campo. Siempre voy a mirar por el equipo, soy autocrítico. Estoy feliz. Estoy seguro de que le vamos a dar la vuelta".

Ambiente durante la semana

"Miro cómo estamos en el día a día. Enfadados, cabreados por lo que ha pasado en estas dos últimas jornadas. Nos va a venir bien para afrontar este partido con más fuerzas. Saber lo que hemos hecho bien y mal. Ya lo sabemos. Ir a León a por los tres puntos. Y hacer un buen partido allí".

Mensaje a la afición

"No se le puede decir nada. Nos acompaña en todos lados. Son increíbles. Tenemos que seguir trabajando, seguro que los resultados van a llegar 100%".

Situación de Sergio Pellicer

"No me meto en eso, es un trabajo de la dirección deportiva. Sé cómo estamos día a día. Está tranquilo, como siempre. Igual desde que lo conozco. Está con ganas de darle la vuelta a esto y sé que juntos lo vamos a sacar".

Vestuario

"Siempre te llega lo de fuera, pero tenemos que estar enfocado en el trabajo diario. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y sacar esto adelante".

Pareja con Murillo

"Es un gran jugador, no hace falta que lo diga yo. Tanto con él con cualquiera estoy cómodo. Lo importante es que estemos bien, da igual quien juegue. Cualquier jugador tiene que estar preparado para dar el 100%".

Racha fuera de casa

"Cada equipo se quiere hacer fuerte en su casa, eso habla de la dificultad de la categoría. El rival lo pone difícil. Hay cosas que podemos mejorar. Hay partidos y partidos. Siempre vamos con ganas y a ganar".

Fragilidad defensiva

"Estamos jugando con la línea más arriba y puede ser que tengamos más dificultades. Todos atacamos y todos defendemos".

Gol anulado contra el Córdoba

"Es la primera vez que lo veo. Me sorprendió bastante. Se ve que el despeje es voluntario. Despeja mal y le cae a Eneko. Ya no sabes cuando es fuera de juego. Si han dicho que está bien anulado, sus razones tendrán. Es la primera vez que lo veo".