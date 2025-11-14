Nuevo escenario para el centro del campo del Málaga CF

Las lesiones no dan tregua al Málaga CF y le toca a Sergio Pellicer volver a redefinir el plan para el choque este próximo lunes (20.30 horas) frente a la Cultural Leonesa en el Reino de León. Los contratiempos físicos siguen golpeando al conjunto blanquiazul y ahora le ha hecho perder dos nuevos futbolistas en la medular, lo que obliga al técnico a buscar soluciones para un partido clave para el equipo y su propia continuidad en el banquillo.

El centro del campo está siendo una de las zonas más castigada por las lesiones. Ya en la primera jornada de LaLiga Hypermotion, los blanquiazules perdieron a un jugador capital como Luismi Sánchez por un golpe fortuito en la cara que le provocó múltiples fracturas maxilofaciales. El equipo tuvo que sobreponerse a una pérdida importante de un jugador que no regresará, como mínimo, hasta el mes de enero, y encontró una buena alternativa con Juanpe, que había dado un paso adelante notable y estaba siendo uno de los motores en el centro del campo junto a Dani Lorenzo. Sin embargo, la musculatura del jerezano dijo basta a los 7 minutos del choque frente al Córdoba y ahora estará 3-4 semanas de baja.

Brasanac no llega a tiempo

Además, en el mismo encuentro frente a los blanquiverdes, Darko Brasanac sufrió molestias en la rodilla que le obligaron a retirarse antes del descanso. Se ha descartado una lesión grave, pero el centrocampista serbio sigue arrastrando problemas en esa rodilla y no llegará a tiempo a la cita en León, tal y como confirmó Sergio Pellicer en sala de prensa este viernes. Y a ellos hay que sumar que en este partido tampoco estará disponible Aaron Ochoa, concentrado con Irlanda sub-19.

Con estas ausencias, sobre todo por la de Juanpe, titularísimo desde el contratiempo de Luismi, se abre un nuevo problema para Sergio Pellicer y le toca dar un paso al frente a otros jugadores que están teniendo menos protagonismo en esta parte de la temporada. Ahí salta el nombre de Izan Merino. El canterano comenzó el año como un fijo, pero entre los problemas en el tobillo y su marcha al Mundial sub-20 lleva tiempo sin tener peso en el equipo. Izan regresó hace ya varias semanas del torneo internacional, donde jugó principalmente de central, y ahora debe readaptarse a la dinámica de club. Un proceso que tiene pinta que va a acelerarse ante tantas bajas en la medular.

La lógica dice que debe ser Izan Merino el que juegue junto a Dani Lorenzo en la zona ancha del campo frente a la Cultural Leonesa. Un centro del campo en el que también apunta a la titularidad, en la media punta, Rafa Rodríguez tras su doblete al Córdoba. Tuvieron que lesionarse Juanpe y Brasanac para ver sobre el campo al canterano, que en pocos minutos volvió a demostrar lo importante que puede ser para este equipo. Rafa tiene gol, de hecho ahora es el pichichi del equipo con 5 tantos. Seguramente vuelva a la titularidad en una apuesta muy de la casa junto a Dani Lorenzo e Izan Merino.