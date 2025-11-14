Pellicer, sobre su futuro: "Elijo preparar con ilusión el partido del lunes"

Al habla de nuevo Sergio Pellicer en la sala de prensa de La Rosaleda. El técnico volvió a aparecer en rueda de prensa previa al encuentro del lunes en León y buena parte de su comparecencia estuvo centrada en su futuro en el banquillo blanquiazul. El de Nules aseguró que elige "preparar con ilusión el partido" y expresó que nota el respaldo de Loren Juarros. También tuvo buenas palabras para el rival, la Cultural Leonesa, y su entrenador, 'Cuco' Ziganda: "Le ha dado mucho empaque, son muy inteligentes". "Estamos a tiempo de todo, este año va a haber sorpresas", añadió

Semana de trabajo

"Un poquito de rabia. Recordar que empatamos, con sabor a derrota. Da rabia por de dónde veníamos, de lo de Castellón. La semana, como tiene que ser. Hay que sentir el dolor, saber que estamos haciendo cosas en las que hemos fallado. Cinco minutos de Castellón y Córdoba te hacen verlo diferente. Pero esas son las cuentas que hacen todos los equipos. Este sábado trabajaremos de una forma más analítica, por grupos. Los profesionales tenemos que dar nuestra mejor versión. Me da rabia porque el titular es otro, pero la afición estuvo espectacular. Dio su opinión, es soberana. Con muchas ganas de darle la vuelta y transmitir esa energía y preparar lo que queremos. Enfocarnos en nosotros mismos, siendo muy autocríticos".

Situación personal

"No sé cuántos partidos llevo, pero habré hablado aquí más de 400 veces. El que sale aquí es el que se equivoca. Muchas veces me anticipo al futuro. Elijo preparar con ilusión el partido del lunes. Intentar ir a ganar. Como fuimos a Las Palmas, y ganamos. Esto viene todo de las derrotas consecutivas fuera de nuestro estadio. Estamos más cerca de lo que queremos, pero tenemos la mochila de los resultados anteriores. Soy una persona que se equivoca, hablo mucho. Estamos a tiempo de todo, este año va a haber sorpresas, pueden pasar muchas cosas. Si cerramos Castellón y Córdoba, estaríamos hablando de otra situación y seríamos todos muy buenos. Hay situaciones que nos harían mirar de otra forma".

Preparación mental especial

"Tengo un mensaje muy claro hacia fuera, representamos muchas cosas. Pero hacia dentro somos muy exigentes. Siempre estás en constante pregunta y situaciones. Vamos a seguir insistiendo en las situaciones que nos están penalizando. La Cultural ha tenido un cambio de entrenador, ha cambiado registros. Nos va a manejar un contexto de partido complicado. Vienen de una derrota dura fuera de su estadio. Es partido de estar ajustados, balón parado, que nos está penalizando. Trabajamos muchos aspectos, pero en esas jugadas no estamos. Nos queda una sesión mucho más enfocada, en situaciones que nos vamos a encontrar. El tema mental es muy importante, tenemos que saber en qué nos equivocamos, pero tener esa fortaleza mental".

Respaldo del club al entrenador

"Yo tengo que salir aquí en rueda de prensa... Cada uno es esclavo de sus palabras, yo también. Noto la confianza de Loren. Cada uno decide como tiene que actuar. Tenemos que ganar. Entiendo las situaciones no es nuevo para mí".

¿Obligación de ganar en León?

"Y en Castellón, con el Córdoba... El año pasado en San Fernando. Os puedo contar un libro de mi historia en el Málaga... Elijo intentar hasta el último aliento. Venimos de un empate, pero tenemos una mochila anterior. Pienso en venir con energía para trabajar. Conectar más con el jugador. Podré escribir un libro cuando me retire".

¿Vestuario con él?

"Los chicos intentan hacer todo. Hay sentido de pertenencia. Cometimos errores el otro día, sabemos cómo es el fútbol. Estoy muy agradecido de todo el trabajo que han hecho. Esto es lo inmediato. Noto mucha energía. Nos tenemos que decir las cosas"

Lesionados

"Darko no va a llegar. Tiene una pequeña molestia. Puga está al 100%, nos da muchas variantes. Tenemos tres laterales derechos".

Rival

"Ziganda tiene mucha experiencia. Le ha dado mucho empaque. Es un equipo capaz de ganar en Valladolid. Son muy inteligentes, aprovechando el trabajo de su anterior entrenador. Un equipo muy solidario. Tienen bajas, Barzic y Sobrino. Vamos a ver qué nos encontramos, es muy fiel al 4-4-2. Seguiremos matizando en ese plan. Queremos apretar hacia adelante, fuera de nuestro estadio nos cuesta. Estoy incidiendo en eso.

Izan Merino

"Cuando más lo necesitamos se fue a la selección. Molestias en el tobillo. Hace un mundial perfecto, le da una experiencia brutal. Jugando de central. Le ha costado a la vuelta. Lo vi ya bien. Izan es patrimonio nuestro. Va a tener su espacio. No hay que darle tampoco esa responsabilidad. El año pasado en Eibar jugó Rafa y luego contra el Granada Izan e hizo un partido espectacular. Tengo memoria. Hay que saber gestionarlo. El tema de Rafa es un ejemplo de gestión. Eso es difícil hacerlo entender a los jugadores y al aficionado. No es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Es un ejemplo. Es para todos. También para los chicos. No jugó por plan de partido, se merecía jugar. Le doy mucho impacto a que entiendan que no es necesario jugar todos los partidos de titular".

Adrián Niño

"Tenemos que ajustar ciertas cosas. Buscar el plan y el impacto en el partido de los jugadores de banquillo. Hay que hacer una transformación. Ha tenido una semana limpia y está preparado, como todos. La semana pasada llegó más justo".

Gol anulado contra el Córdoba

"Fútbol. El nuevo fútbol. No tenemos que buscar excusas. Esos parones generan mucha incertidumbre. Lo tenemos que manejar. Afectan a la concentración, a la activación. Lo tenemos que manejar. Sobre el fuera de juego... para mentir, no te contesto".