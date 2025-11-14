Ziganda: "El Málaga CF es un equipo muy atractivo de ver"

'Cuco' Ziganda también habló este viernes en sala de prensa. El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, próximo rival del Málaga CF, y habló de lo que espera de la cita de este lunes (20.30 horas) frente a los blanquiazules. "Me gusta el Málaga, son dinámicos, juegan alegre y bonito", dijo sobre el equipo de Sergio Pellicer. "Les ha faltado en los últimos minutos. Con esos puntos estarían casi en play off. Es un equipo muy atractivo de ver", añadió.

El Málaga, con dudas

"Nos tenemos que dar cuenta que jugamos contra el Dépor, ahora Málaga, luego Cádiz, Granada, Eibar... Son equipos que estaban en Primera División. Es un drama para ellos estar en la parte baja de la tabla. No hay sitio para todos. Tenemos que hacerles ver que vayan para arriba en otra fecha. Vienen con urgencia y presión, necesidad de puntos. Nosotros también, queremos ir para arriba. Son clubes con historia, masa social... Nosotros también. Al 50% el partido, jugamos en casa y queremos ganar".

¿Qué espera del Málaga?

"El año pasado les vi todo. Jugaron muy bien al fútbol. Han empezado parecido, pero el fútbol es tremendo. La línea entre ganar y perder es muy fina. Se les escapó el partido en Castellón. Tres puntos hacen que el entrenador y el director deportivo estén discutidos. Me gusta el Málaga, son dinámicos, juegan alegre y bonito. Se les va a haber. Son valientes. Juegan igual en casa y fuera. Les ha faltado en los últimos minutos. Con esos puntos estarían casi en play off. Es un equipo muy atractivo de ver".

Lesiones

"Lo de Rubén Sobrino es un tema serio. Es una zona delicada. El resto no son lesiones tan graves, son pequeñas contracturas. No hemos terminado de recuperar bien. El Málaga tiene un montón de bajas. Todos los equipos, cada partido tiene exigencia. También tema de presión y mental".

Jugar en lunes

"Si me das a elegir, prefiero sábado o domingo. Ganar un viernes es lo más. Jugar el viernes y no ganar... es muy largo. Aprovechamos ahora para cuando tengamos menos días, se hace más largo, pero ya sabemos que se va a dar durante el año. Aprovechamos para entrenar y ver la jornada".

Bajas de Sobrino y Barzic

"Tenemos centrales esperando, ya veremos quién jugará. Barzic estaba jugando y estábamos contando con él. Aceptar la circunstancia. Rubén Sobrino hasta ahora había jugado todo. Tiene mucha experiencia, mucho trabajo gris. Genera muchas amenazas al contrario, es capaz de generar rupturas. Siempre está rondando el área. Una pena la lesión. Tenemos gente de sobra para suplirle. Pibe y Bicho andan ahí, a ver qué hacemos con ellos. Dependerá de lo que queramos arriesgar. No lo tengo decidido".