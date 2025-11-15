Cultural Leonesa-Málaga CF: Un flojo local contra un peor visitante

El partido de este lunes en León es vital para el Málaga CF. Se enfrentan dos equipos separados por solo un punto en la clasificación y el conjunto blanquiazul necesita volver a sumar para apaciguar los nervios con respecto al equipo. Y lo tiene que hacer fuera de casa, donde peores números muestra este curso, y frente a un equipo como la Cultural Leonesa que también tiene unas cifras muy pobres en su estadio.

Un Málaga horrible de visitante

Los de Sergio Pellicer llevan sin sumar a domicilio desde finales de agosto. Hace ya dos meses y medio. Ganaron en su primera salida (jornada 3) en esta edición de LaLiga Hypermotion en Las Palmas (0-1) y desde entonces no han vuelto a sacar un solo punto lejos de La Rosaleda. La racha abierta es ya de cinco derrotas consecutivas de visitante: Huesca (1-0), Burgos (2-1), Racing de Santander (3-0), Leganés (2-0) y Castellón (2-1). Lo que le deja un balance total de 3 puntos de 18 posibles y le convierte en uno de los peores visitantes de la categoría. Solo el Huesca (3 puntos), el Eibar (1) y la Real Sociedad B (0) tienen peores números como forasteros.

Malos resultados de la 'Cultu' en su estadio

El equipo de Martiricos tiene la obligación este lunes (primer partido en lunes de la temporada) de cortar esa racha como visitante. Y la tarea será hacerlo frente a la Cultural Leonesa, uno de los peores locales de la categoría. Si al Málaga le está costando fuera, a los de ‘Cuco’ Ziganda le está ocurriendo algo similar en su estadio. De seis encuentros en el Reino de León, solo ha podido ganar uno, en su último partido como local frente al Mirandés (3-2). En el resto, dos empates -Leganés (0-0) y Albacete (0-0)- y tres derrotas -Almería (0-1), Castellón (1-3) y AD Ceuta (0-1)-.

El equipo leonés solo ha podido sumar 5 puntos de 18 posibles en su estadio, lo que le convierte en el tercer peor local de toda la Segunda División. Hasta la fecha, solo el Mirandés (4 puntos) y el Zaragoza (2), colista, han cosechado peores resultados cuando juegan delante de su afición.

Así las cosas, el encuentro de este lunes en el Reino de León es vital para ambos equipos. Tanto el Málaga CF (15 puntos) como la Cultural Leonesa (14 puntos y en descenso) necesitan los puntos para tirar hacia arriba y despejar dudas.