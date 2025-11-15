Entrenamiento
Penúltima sesión antes de la visita del lunes a León
La plantilla trabajo por grupos para ultimar detalles del partido frente a la CyD Leonesa
El Málaga CF llevó a cabo en la mañana de este sábado la penúltima sesión preparatoria del encuentro que disputará este próximo lunes frente a la CyD Leonesa (20.30 horas). El cuerpo técnico blanquiazul planteó un entrenamiento en el que los jugadores trabajaron por grupos, para incidir en detalles tácticos del partido en el Reino de León.
Estado de la plantilla
El conjunto blanquiazul está ultimando la preparación de un encuentro clave para el equipo ante un rival al que solo aventajan un punto en la tabla y que está en puestos de descenso. Una vez más, estuvieron junto a la primera plantilla el portero Álex Mateos, Rafita, Recio y Arriaza, con opciones de entrar en la convocatoria ante tanta ausencia en el centro del campo. Hay que recordar que tanto Juanpe como Darko Brasanac están lesionados y no llegan a tiempo a la cita. Se suman a las ausencias de Chupete, Ramón, Luismi, Moussa y Álex Pastor (sin ficha). Para este encuentro en León tampoco estará disponible Aaron Ochoa, concentrado con Irlanda sub 19.
Este domingo, última sesión de entrenamiento en La Rosaleda, antes de partir hacia León, para pulir los últimos detalles. La plantilla a las órdenes de Sergio Pellicer trabajarán a partir de las 11.00 horas y a primera hora de la tarde emprenderán el viaje en AVE desde la estación María Zambrano (Vialia).
